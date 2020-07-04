Зеленський в Одеській області відкрив стадіон, який не ремонтували з 1979 року

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті реконструйованого стадіону школи №1 міста Южного в Одеській області.

Відновлення стадіону здійснено в межах програми "Велике будівництво". Ремонт на спортивному майданчику проведено вперше з 1979 року, коли була побудована школа. Про це йдеться у повідомленні на сайті голови держави.

Реконструкція, зокрема, включає облаштування футбольного поля з покриттям зі штучної трави, ігрових майданчиків з поліуретановим покриттям, бігових доріжок, майданчика з вуличними тренажерами, столів для настільного тенісу, смуги перешкод.

Тепер дві школи, розташовані поряд зі стадіоном, зможуть одночасно проводити змагання.

Зеленський відкрив відремонтований стадіон школи у м. Южному Офіс президента України

Будують міст та ремонтують дороги

Голова "Укравтодору" Олександр Кубраков сказав, що у рамках "Великого будівництва" планують здати міст через Хаджибейський лиман. Це довгобуд, який зводиться вже 12 років. До травня наступного року міст буде повністю готовий.

"Зараз працює підрядна організація, плануємо в кінці серпня – на початку вересня відкрити першу половину – три смуги. Весною наступного року плануємо повністю відкрити, і тоді всі шість смуг працюватимуть", – повідомив очільник "Укравтодору".

Плани з ремонту за програмою "Велике будівництво" Офіс президента України

Другий великий об’єкт регіону – траса М-05 Київ – Одеса.

"Вже підписана кредитна угода з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком, зараз розробляється проектна документація. Це буде капітальний ремонт 314 кілометрів від Одеси, а далі йде нормальна дорога. Будівництво розпочинається наступного року", – зазначив Олександр Кубраков.

Ще одна важлива траса для області – це Р-33, яка з’єднає шість районів. Протяжність дороги в Одеській області – 110 км.

"Уже є перші ділянки, які ми ввели в експлуатацію. Цього року планується зробити 50 км", – сказав голова Укравтодору.

В Одеській області у 2020 році в рамках програми "Велике будівництво" буде відновлено 163 км доріг державного значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наближається до завершення ремонт найважливішої для Запорізької області траси національного значення Н-30 Василівка - Бердянськ, що веде до портів та курортів Приазов’я.