Зеленський схвалив рішення РНБО щодо забезпечення армії озброєнням: важливі деталі

Президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки.

Відповідний указ №59/2020 від 27 лютого оприлюднено на сайті глави держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік і 2021, 2022 роки" (додається, таємно, без підпункту 5 пункту 2, пункту 3, підпункту 2 пункту 7 - нетаємно)", – сказано в документі.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

У своєму рішенні РНБО доручила Кабміну забезпечити доопрацювання основних показників державного оборонного замовлення, а також забезпечити його фінансування на 2020 рік і 2021, 2022 роки в повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних витрат державного бюджету (перерозподілу на інші потреби) і пріоритетних проектів, зокрема щодо розвитку ракетного озброєння, яке здійснювати виключно за рахунок загального фонду держбюджету України.

Кабміну необхідно до 30 квітня 2020 року затвердити програми, пов'язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб державних замовників з оборонного замовлення; в двомісячний термін після затвердження цих програм затвердити умови надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), залученими для фінансування зазначених програм в обсязі до 10 мільярдів гривень.

Також уряду необхідно забезпечити укладення державними замовниками держконтрактів з оборонного замовлення в тримісячний термін після затвердження Кабміном умов надання держгарантій.

До 1 червня 2020 року Кабмін повинен також внести на розгляд РНБО Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, і в двомісячний термін внести на розгляд Верховної Ради низку законопроектів, необхідних для розробки і виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки.

Крім того, уряд має опрацювати питання внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення цільового Державного фонду розвитку оборонно-промислового комплексу; створення агентства з розвитку оборонних технологій; створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики та функцій з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі; розробки стратегії військово-технічного співробітництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цьогорічне фінансування ракетної програми в Україні було збільшено на 300 мільйонів гривень у порівнянні з 2019 роком. Планується завершення розробки з проведенням державних випробувань комплексів "Нептун" і "Вільха", а також забезпечення їх фінансування в повному обсязі.

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