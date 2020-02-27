Головна Новини
27 лютого • оновлено в 20:16
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Зеленський схвалив рішення РНБО щодо забезпечення армії озброєнням: важливі деталі

4.4т
Читати матеріал російською

Президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки.

Відповідний указ №59/2020 від 27 лютого оприлюднено на сайті глави держави.

Зеленський видав указ щодо забезпечення армії озброєнням: важливі деталі

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік і 2021, 2022 роки" (додається, таємно, без підпункту 5 пункту 2, пункту 3, підпункту 2 пункту 7 - нетаємно)", – сказано в документі.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

У своєму рішенні РНБО доручила Кабміну забезпечити доопрацювання основних показників державного оборонного замовлення, а також забезпечити його фінансування на 2020 рік і 2021, 2022 роки в повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних витрат державного бюджету (перерозподілу на інші потреби) і пріоритетних проектів, зокрема щодо розвитку ракетного озброєння, яке здійснювати виключно за рахунок загального фонду держбюджету України.

Кабміну необхідно до 30 квітня 2020 року затвердити програми, пов'язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб державних замовників з оборонного замовлення; в двомісячний термін після затвердження цих програм затвердити умови надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), залученими для фінансування зазначених програм в обсязі до 10 мільярдів гривень.

Також уряду необхідно забезпечити укладення державними замовниками держконтрактів з оборонного замовлення в тримісячний термін після затвердження Кабміном умов надання держгарантій.

До 1 червня 2020 року Кабмін повинен також внести на розгляд РНБО Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, і в двомісячний термін внести на розгляд Верховної Ради низку законопроектів, необхідних для розробки і виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки.

Крім того, уряд має опрацювати питання внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення цільового Державного фонду розвитку оборонно-промислового комплексу; створення агентства з розвитку оборонних технологій; створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики та функцій з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі; розробки стратегії військово-технічного співробітництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цьогорічне фінансування ракетної програми в Україні було збільшено на 300 мільйонів гривень у порівнянні з 2019 роком. Планується завершення розробки з проведенням державних випробувань комплексів "Нептун" і "Вільха", а також забезпечення їх фінансування в повному обсязі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Олекcій Данілов Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
4
Смішно
11
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Ну, берегись теперь рашка, вот только деньги в минфине новые нарисуют, краски закупят, да как перекрасят в патриотичные цвета старые советские ракеты... вот тогда и новые запуски ракет в акваторию Черного моря вновь поразят воображение всего мира...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Написано как- то обтекаемо.Вроде все в силе,но необходимо доработать.Ситуация с " днепр2" и прочими полезными игрушками остаётся неопределенной.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Юг Руси
Юг Руси
Даже не читал, сразу поставил - "смешно"! )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Юг Руси
Юг Руси
Gordon Yury, "злость"? ...... Смех, да и только!!! )))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Gordon Yury
Gordon Yury
Юг Руси, а что еще тебе, да и всем московитам тоже, остается? Изменить то вы ничего не можете! Ну разве можете от злости и ненависти к УКРАИНЕ скрипеть зубами да искусать себе локти до крови...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги