Зеленський розповів, навіщо звільнив Гончарука

Президент Володимир Зеленський ініціював звільнення Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра через низьку ефективність його Кабміну.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає прес-служба глави держави. "Потрібно було реагувати на ефективність роботи Кабінету (міністрів. –Ред.), – сказав він. – Коли ви робите такі глибокі зміни в країні, ви не можете програти. Справа не в ваших особистих рейтингах, не в тому, що вас можуть прогнати з влади, а в тому, що в Україні, можливо, більше не буде шансу зробити ці зміни".

Володимир Зеленський

Глава держави зазначив, що курс України не змінюється від кадрових перестановок. Україна і надалі націлена на виконання реформ, заявлених в програмі Володимира Зеленського. Зокрема, мова йде про подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, впровадження земельної реформи, розробку потрібного законопроекту про банки, не дозволить колишнім власникам повертати їх. У нового уряду є достатньо можливостей довести, що сумніви критиків безпідставні, пише видання Bloomberg.

"Я не планую міняти жодної людини в країні, працює справедливо і ефективно", - зазначив Володимир Зеленський, окремо кажучи про посади, на які призначає Президент. Також він зазначив, що олігархи не впливають на новий уряд.

"Вони (олігархи. – ред.) Мають 70-80% активів в Україні. Кожен менеджер в Україні працював на когось із них або якимось чином пов'язаний з кимось із них. Адже вони наймають кращих - ми повинні це розуміти", – зазначив Глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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