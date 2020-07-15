Зеленський розглядає дев'ять кандидатів на пост глави НБУ: ЗМІ дізналися прізвища

Президент України Володимир Зеленський розглядає дев'ять претендентів на пост глави Національного банку.

Про це з посиланням на інформацію від джерел в "Слузі народу" і в Офісі президента повідомила "Ліга".

За їхніми словами, є дві групи кандидатів: ті, хто, ймовірно, продовжить колишню політику НБУ, другі – ті, хто задовольнить запит Банкової на зміну цієї політики.

У першій групі п'ятеро кандидатів.

Юрій Городниченко, професор економіки університету Берклі (США), кращий молодий економіст світу за версією авторитетного рейтингу Repec Ideas.

Зеленський поспілкувався з ним по відеозв'язку в понеділок. Городниченко нібито був готовий, але за трьох умов: збереження колишньої політики НБУ, реальної незалежності регулятора і відмови від політичного тиску, а також гарантії фізичної безпеки керівництва регулятора.

Володимир Лавренчук. Екс-глава Райффайзен Банку Аваль вважався одним з топ-кандидатів на посаду глави НБУ ще після відставки Валерія Гонтаревої в 2018 році, але тоді президент Петро Порошенко обрав Якова Смолія.

За словами Лавренчука, пропозицій очолити НБУ до нього не надходило. "До того ж у мене особисто немає намірів ставати главою НБУ", – додав Лавренчук.

Дмитро Сологуб. Після заяви Смолія про відставку Зеленський запросив на зустріч правління НБУ, щоб обговорити вимоги до нового керівника. Топ-менеджери Нацбанку відзначили, що найкращим вибором став би хтось із них (Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб, Олег Чурій, Сергій Холод, Роман Борисенко).

За інформацією сайту, Зеленський розглядав Дмитра Сологуба (курує блок монетарної політики). Але в подальшому контактів з правлінням щодо нового глави не було. Зеленський нібито вважає, що у чинних членів правління немає шансів набрати у Верховній Раді 226 голосів.

Андрій Кириленко – професор фінансів Кембриджського Університету. Як і Городниченко, він виходець із України, який домігся успіху на Заході. Чим закінчилося спілкування президента з Кириленком невідомо.

Сергій Гурієв. Гурієв виріс у Києві, навчався в Москві, один з найвідоміших російських економістів ліберального спрямування. Гурієв був змушений покинути Росію в 2013 році через побоювання за свою свободу і безпеку. Зараз живе і працює у Франції, до недавнього часу був головним економістом ЄБРР.

За інформацією видання, у Офісу президента була розмова з Гурієвим по відеозв'язку. Але з його призначенням є складність: для того, щоб очолити НБУ, Гурієву доведеться змінити громадянство.

До другої групи кандидатів, готових "звузити" незалежність НБУ і пом'якшити монетарну політику, відносять чотирьох претендентів.

Кирило Шевченко. Ім'я чинного голови Укргазбанку було першим, кого співрозмовники видання в Раді і ОП називали ймовірним наступником Смолія. Він же – приклад того, як конкретного кандидата намагаються "збити": народний депутат Олександр Дубинський (СН, вважається одним з депутатів так званої "групи Ігоря Коломойського" всередині Слуги народу) розгорнув проти Шевченка цілу кампанію через свої медіамайданчики.

За інформацією співрозмовників, НАБУ веде розслідування, в якому фігурантом нібито є родич Шевченка. "Це потенційна можливість для тиску на нього, якщо він стане главою НБУ", – зазначив співрозмовник.

Сергій Круглик. Екскерівник міжнародного департаменту в НБУ часів Сергія Арбузова і Ігоря Соркіна.

Вперше його прізвище потрапило в інформпростір у контексті призначення в НБУ минулого тижня з подачі агентства Українські новини (входить в Інтер Медіа Груп Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна). Пізніше в мережі з'явилася згадана англомовна публікація. Співрозмовники серед учасників консультацій підтвердили, що Зеленський дійсно розглядає кандидатуру Круглика.

Богдан Данилишин. Чинний глава Ради НБУ (в якому він був послідовним опонентом Якова Смолія) та екс-міністр економіки в одному з урядів Юлії Тимошенко.

Данилишин – заклятий опонент керівництва НБУ, він публічно критикував роботу Смолія та правління. Данилишин також підтримує всебічне використання Нацбанку для розігріву економіки. Не так давно він написав лист президенту і Верховній Раді, в якому рекомендував, як поліпшити монетарну політику і провести емісію через викуп Нацбанком ОВДП на вторинному ринку.

Олена Щербакова. До приходу команди Гонтаревої Щербакова довгий час працювала на топ-позиціях в Нацбанку, входила до правління регулятора.

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