Зеленський – про земельну реформу: за 30 років через сірі схеми вкрали 5 млн га

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за 30 років політики, які виступали проти введення ринку землі, використовували сірі схеми для її розкрадання.

В інтерв'ю українським телеканалам глава держави зазначив, що з 7 млн га сільськогосподарської землі в державній власності залишилося всього 2 млн га, повідомляється на сайті Офісу президента.

"Політики старого покоління багато років лякали українців земельною реформою, не даючи людям можливість вільно розпоряджатися своєю землею. За цей час з 7 млн га сільськогосподарських земель у державній власності залишилося трохи більше 2 млн га, ще 5 млн га просто вкрали", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що частина людей, причетних до розкрадання землі, зараз перебуває у Верховній Раді.

"Вони не хотіли, щоб ми проводили земельну реформу. А що – погано, що ми віддали людям можливість розпоряджатися землею?" – сказав він.

Президент додав, що минулого тижня він підписав указ про передачу 2 млн га землі в комунальну власність і тепер територіальні громади зможуть спрямувати кошти від її використання на свій розвиток.

Крім того, Зеленський розповів, що призначення глави Держгеокадастру викликало великий опір: були щоденні погрози і дзвінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко запропонував повертати землі, які були виведені в приватну власність, виплачуючи першому їхньому власнику компенсацію в розмірі 50 тисяч гривень за 2 га.