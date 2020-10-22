Зеленський – про земельну реформу: за 30 років через сірі схеми вкрали 5 млн га
Президент України розповів про погрози при призначенні глави Держгеокадастру
За його словами, під час запуску ринку землі був величезний тиск
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за 30 років політики, які виступали проти введення ринку землі, використовували сірі схеми для її розкрадання.
В інтерв'ю українським телеканалам глава держави зазначив, що з 7 млн га сільськогосподарської землі в державній власності залишилося всього 2 млн га, повідомляється на сайті Офісу президента.
"Політики старого покоління багато років лякали українців земельною реформою, не даючи людям можливість вільно розпоряджатися своєю землею. За цей час з 7 млн га сільськогосподарських земель у державній власності залишилося трохи більше 2 млн га, ще 5 млн га просто вкрали", – зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що частина людей, причетних до розкрадання землі, зараз перебуває у Верховній Раді.
"Вони не хотіли, щоб ми проводили земельну реформу. А що – погано, що ми віддали людям можливість розпоряджатися землею?" – сказав він.
Президент додав, що минулого тижня він підписав указ про передачу 2 млн га землі в комунальну власність і тепер територіальні громади зможуть спрямувати кошти від її використання на свій розвиток.
Крім того, Зеленський розповів, що призначення глави Держгеокадастру викликало великий опір: були щоденні погрози і дзвінки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко запропонував повертати землі, які були виведені в приватну власність, виплачуючи першому їхньому власнику компенсацію в розмірі 50 тисяч гривень за 2 га.