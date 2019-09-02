Після скандалу: Зеленський призначив дочку свого викладача в АМКУ

Уповноваженою Антимонопольного комітету стала дочка викладача президента України Володимира Зеленського Ірина Копайгора.

Про це йдеться в тексті указу глави держави, який опубліковано на президентському сайт.

"Призначити Копайгору Ірину Іванівну державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", – сказано в документі.

Новини Зеленський планує призначити доньку свого викладача на керівну посаду в АМКУ

Іншим указом з цієї посади була знята Анна Артеменко.

Також Зеленський призначив першим заступником Голови АМКУ, державним уполномоченним.Ольгу Піщанську.

Ірина Копайгора - дочка викладача Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв 4 липня надіслав президенту Володимиру Зеленському документ "Про розгляд питання про звільнення державних уповноважених", який містив прізвища всіх членів комітету, крім самого керівника.

А Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Світлана Панаіотіді визнала, що АМКУ не бореться з монополістами так, як повинен.

29 липня були названі імена людей, які, можливо, стануть новими державними уповноваженими Антимонопольного комітету України. Це Наталя Буроменський і Ольга Нечитайло.

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