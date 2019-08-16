Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Зеленський приготував податкову революцію: 50% кешбеку і нові правила

3.1т Читати матеріал російською

В Україні вже найближчим часом зареєструють низку податкових законопроектів, підготовлених пропрезидентською партією "Слуга народу". Серед нововведень: патенти замість ФОП і кешбек у 50% для покупців, яким не дали чек.

Про це йдеться у матеріалі "Ліга.нет". Наприклад, влада хоче ввести сповіщальні "патенти" для самозайнятих (репетитори, водії, сантехніки тощо). ФОП ставати не треба: людина добровільно платить фіксовану суму тільки в ті періоди, коли надає свої послуги. В інший час нічого платити не потрібно.

Податки в Україні

Податки в Україні

Новини
Безумовний рекорд: киянин заплатив близько 1 млрд гривень податків

Серед інших нововведень:

  1. Впровадження цифрових РРО. Касові апарати у смартфонах і планшетах, фіскальні чеки – на звичайних принтерах.

  2. Кешбек для покупців, яким продавець не видасть фіскальний чек або підробить його. Треба повідомити про це в податкову, і штрафує продавця (200% від суми покупки), половину штрафу отримує покупець.

  3. Реєстрація товарно-транспортних накладних для ризикових груп товарів (пшениця, горіхи, метали і металопрокат, ліки та побутова техніка), навіть якщо підприємство не є платником ПДВ. Боротьба з кінцевими бенефіціарами схем сірого і чорного імпорту.

  4. Підвищення мінімальної ставки земельного податку з 0 до 0,8%, а також введення поняття "безумовного доходу" від обробки земельних ділянок площею від 2 га. Боротьба з чорною орендою землі, коли власник ділянки офіційно не обробляє свою землю, тому нічого за неї не платить, хоча насправді її орендують великі агрофірми.

  5. Підвищення ставки для єдинників третьої групи до 8% протягом двох років в обмін на скасування для них обов'язкового ЄСВ. Саме тут працює більша частина ФОП в IT-сфері, ресторанах і юрфірмах.

  6. Зміна критерію для обов'язкового використання РРО: квадратні метри торгової площі замість обороту (від 30 кв. м в містах від 100 кв. м. – у селах). Ідея спрямована проти торговців, які занижують свої обороти (критерій для РРО – 1 млн грн), щоб не світити перед податковою реальні доходи бізнесу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у команді "Слуги народу" планують розібратися зі схемами в системі спрощеного оподаткування ФОП. Для вирішення цього питання нова Верховна Рада вже найближчими тижнями продумає зміни до Податкового кодексу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Податки в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
податки законопроект
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...