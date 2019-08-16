Зеленський приготував податкову революцію: 50% кешбеку і нові правила

В Україні вже найближчим часом зареєструють низку податкових законопроектів, підготовлених пропрезидентською партією "Слуга народу". Серед нововведень: патенти замість ФОП і кешбек у 50% для покупців, яким не дали чек.

Про це йдеться у матеріалі "Ліга.нет". Наприклад, влада хоче ввести сповіщальні "патенти" для самозайнятих (репетитори, водії, сантехніки тощо). ФОП ставати не треба: людина добровільно платить фіксовану суму тільки в ті періоди, коли надає свої послуги. В інший час нічого платити не потрібно.

Податки в Україні

Серед інших нововведень:

Впровадження цифрових РРО. Касові апарати у смартфонах і планшетах, фіскальні чеки – на звичайних принтерах. Кешбек для покупців, яким продавець не видасть фіскальний чек або підробить його. Треба повідомити про це в податкову, і штрафує продавця (200% від суми покупки), половину штрафу отримує покупець. Реєстрація товарно-транспортних накладних для ризикових груп товарів (пшениця, горіхи, метали і металопрокат, ліки та побутова техніка), навіть якщо підприємство не є платником ПДВ. Боротьба з кінцевими бенефіціарами схем сірого і чорного імпорту. Підвищення мінімальної ставки земельного податку з 0 до 0,8%, а також введення поняття "безумовного доходу" від обробки земельних ділянок площею від 2 га. Боротьба з чорною орендою землі, коли власник ділянки офіційно не обробляє свою землю, тому нічого за неї не платить, хоча насправді її орендують великі агрофірми. Підвищення ставки для єдинників третьої групи до 8% протягом двох років в обмін на скасування для них обов'язкового ЄСВ. Саме тут працює більша частина ФОП в IT-сфері, ресторанах і юрфірмах. Зміна критерію для обов'язкового використання РРО: квадратні метри торгової площі замість обороту (від 30 кв. м в містах від 100 кв. м. – у селах). Ідея спрямована проти торговців, які занижують свої обороти (критерій для РРО – 1 млн грн), щоб не світити перед податковою реальні доходи бізнесу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у команді "Слуги народу" планують розібратися зі схемами в системі спрощеного оподаткування ФОП. Для вирішення цього питання нова Верховна Рада вже найближчими тижнями продумає зміни до Податкового кодексу.

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