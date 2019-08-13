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Зеленський "позбувся" бізнесу: що про це відомо

1.6т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський повністю вийшов з бізнесу, який йому належав.

Про це з посиланням на дані в держреєстрах повідомляє "Ліга. Бізнес". Там повідомляють, що управління перейшло до рук двох ділових партнерів глави держави навесні 2019 року.

"Першому помічникові президента Зеленського і давньому партнерові бізнесмена Зеленського Сергій Шефір дісталося найбільше: Зеленський передав йому свою частку у восьми компаніях. Його старшому братові, шеф-редактору і автору "Студії Квартал-95" Борису Шефіру перейшли частки в двох компаніях", – сказано в матеріалі.

Володимир Зеленський залишився лише в одній юридичній особі – громадській організації Молодіжний центр "Ліга сміху".

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Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року стало відомо, що кандидат в президенти України, шоумен Володимир Зеленський позбувся своєї частки в російському кінобізнесі. Він передав її на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95".

Бізнес-партнер президента Сергій Шефір, заявив, що поверне Зеленському його частку в бізнесі.

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Особи
Володимир Зеленський Борис Шефір Сергій Шефір
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес 95 Квартал
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После поездки Зеленского на Житомирщину, в офисе президента появилась янтарная комната.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Россия помогла? С Педрошенко будут вдвоем ходить клянчить колбасу, как у Ильфа и Петрова)))
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