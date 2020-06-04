Зеленський пообіцяв "дотиснути" банки, щоб вони давали кредити під 5-6%

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв "дотиснути" банки для зниження ставок за кредитами у гривні до 5-6%.

Про це він сказав він в ході зустрічі з представниками туристичної сфери України в Кам'янець-Подільському в четвер, 4 червня, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Кредити ми "дотиснемо" в будь-якому випадку, кредити ми все одно зробимо для населення максимум ... до 5-6%, це дуже складно, ми будемо туди рухатися. 10% ми зробимо", – сказав Зеленський.

Кредитування в Україні

Він зазначив, що вартість кредитів прив'язана до рівня облікової ставки Нацбанку України (зараз 8%), уточнивши, що її зниження позначиться на здешевленні кредитів.

Відповідаючи на запитання представників туристичної сфери про очікування щодо того, чи буде знижуватися облікова ставка, президент сказав: "Так, ми ж працюємо! Тому коли ставка знизиться, і кредити будуть знижуватися".

В ході зустрічі Зеленський також пообіцяв знизити ставки за кредитами у валюті до 3-5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні програма державного кредитування "5-7-9%" на час карантину дає можливість отримати відстрочку до 9 місяців для повернення кредиту або його частини.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, український уряд разом з фінансовими установами для виходу з кризи підприємств розробили програму підтримки малого бізнесу під назвою "Нові гроші".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка по іпотеці вже найближчим часом знизиться до 10%.

Програма держкредитів для бізнесу "5-7-9" в Україні так і не запрацювала на повну потужність. За три місяці нею зміг скористатися лише 451 підприємець, а самі банки не поспішають видавати такі кредити.