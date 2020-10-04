Зеленський подбав про роботу для білорусів в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким посприяв залученню ІТ-фахівців із Білорусі.

Про це йдеться в документі № 420/2020 "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь".

Згідно з указом, Кабмін повинен продовжити до 180 днів на рік термін тимчасового перебування на території України громадян Білорусі. Це стосується підприємців, висококваліфікованих фахівців, зокрема фахівців у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, і членів їх сімей.

Також уряд має забезпечити спрощене отримання посвідки на проживання для білорусів.

"Окремо Кабмін повинен оптимізувати порядок отримання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування громадян Білорусі, які є висококваліфікованими ІТ-фахівцями. Для цього пропонується скоротити до п'яти днів термін надання такого дозволу і передбачити можливість його отримання за принципом мовчазної згоди", – зазначено в повідомленні.

В указі підкреслюється, що потрібно вдосконалити процедуру реєстрації білоруських ІТ-фахівців як фізосіб-підприємців – платників єдиного податку. Ще Кабмін має забезпечити безперебійне функціонування єдиного інформаційного порталу і телефонів гарячої лінії для надання консультацій білорусам, які іммігрують в Україну.

Відзначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, IT-компанії почали вивозити з Білорусі своїх співробітників на тлі політичної нестабільності в країні.