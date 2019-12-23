Зеленський пішов на поступки Путіну: що втратить Україна через нові угоди з "Газпромом"

Україна відмовиться від позову проти "Газпрому" на $12,25 млрд. Після зустрічі президента Володимира Зеленського з російським колегою Володимиром Путіним сторони нарешті дійшли згоди. Однак далеко не всі пункти нового контракту вигідні українцям.

Про те, чому і від чого довелося відмовитися Україні та що отримає Росія, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Виявилося, що переговори "Нафтогазу" і "Газпрому" нагадували Мінські угоди. Коли Україна йде на поступки Росії, приймаючи явно невигідні для країни умови, а саме:

відмова від позовів щодо "Газпрому" на суму в 12,25 млрд доларів;

з 2021 обсяг гарантованого транзиту складе 40 млрд куб. м. газу в рік. Це граничний мінімум, який дозволить нам утримувати ГТС і отримувати прибуток. Для порівняння – в 2018 році було більше 80 млрд;

одне з головних питань – транзитна ставка. Воно все ще відкрите;

переговори пройшли після "нормандської зустрічі" Зеленського і Путіна. Не виключено, що підписання провальних угод, це поступка Києва в обмін на повернення полонених і підняття рейтингу президента України.

Що втратила Україна, але отримає "Газпром"

Україна відмовиться від позовів проти Російської Федерації – одна з вимог "Газпрому" для укладення нового контракту. А це $ 12,25 млрд, які "Нафтогаз" вимагав від країни-агресора в Стокгольмському арбітражі.

Важливо: вже виграні в суді $2,9 млрд "Газпром" зобов'язаний виплатити.

Частина експертів і політиків вже заявила, що це повна поразка, мовляв, прощаємо Росії цілий статок. Насправді ж варто враховувати, що цей позов подавався "Нафтогазом" на випадок, якщо не буде підписано новий контракт. Його суть полягає в тому, що Україна через суд вимагала відшкодувати вартість втрати своєї газотранспортної системи (без російського газу вона б перетворилася на купу металобрухту).

"Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні газопроводи – Ред.) і не хочете транспортувати – то компенсуйте. Якщо хочете транспортувати і готові підписати довгостроковий контракт за європейськими правилами, з гарантіями, що ці гроші ви нам заплатите, – ми готові від позову відмовитися або змінити його", – заявив глава" Нафтогазу "Андрій Коболєв ще рік тому, коментуючи новий позов.

Тут виникає три питання. Перше: наскільки реально було виграти вказаний позов? Друге: чи не було вигідніше відмовитися від такого контракту, де, фактично, українська ГТС залишається з мінімальним транзитом, і все-таки піти в суд? Третє: якщо Україна сама б відмовилася від контракту, чи можливо було в суді довести, що саме РФ винна в краху ГТС?

"Цей позов був прив'язаний до підписання транзитного контракту, і в разі відмови РФ суд міг винести рішення на користь України й стягнути ці гроші. Щоправда, ймовірність задоволення цих позовів була невисокою, тому це розумне рішення", – вважає енергетичний експерт Дмитро Марунич.

Головна втрата – мінімальний транзит. Україна може постачати через свою територію в ЄС 142,5 млрд кубометрів в рік. Але якщо щорічно транспортувати менше 40 млрд куб.м, тоді нашу ГТС вигідніше закрити, ніж утримувати.

Сторони домовилися, що якщо всі пункти будуть дотримані, РФ упродовж першого року доставить через Україну 65 млрд куб.м газу, а далі – по 40 млрд протягом ще чотирьох років. Це крайній мінімум, на менше українська сторона погодитися не могла. "Газпром" наполягав на мінімальних обсягах, оскільки розраховує запустити "Північний потік – 2" і продавати блакитне паливо в ЄС в обхід нашої території.

В.о. голови правління альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик упевнений, що саме цей пункт і є головним недоліком контракту. За нових умов бюджет, ймовірно, недоотримає 1-2 млрд доларів.

"Питання рентабельності не таке просте, адже сторони ще не договорили про ставку транзиту, ці консультації ще тривають. В разі поточних ставок, які ще можуть зміниться, наступного року Україна отримає виручки приблизно 2 млрд дол., а надалі по 1,3 млрд доларів на рік", – говорить він.

Зеленський "порішав" з Путіним?

Є в газових домовленостях між Україною й Росією і політичні моменти. Характерно, що істотні зрушення в переговорах "Нафтогазу" і "Газпрому" відбулися саме після "нормандської зустрічі".

У Парижі Зеленський і Путін спілкувалися в закритому режимі кілька годин і не приховували, що обговорювали тему газу. Так їх прокоментував Зеленський: "Я бачу, що вже не йдеться про контракт на один рік. Це зняли з обговорення. Тобто на скількись років. Я наполягав на 10 роках..."

Президент Росії Володимир Путін "натякнув" Україна, що країна може отримати і 25% знижку на газ. Але на яких умовах, поки незрозуміло.

"Пам'ятаєте відомий дитячий віршик: "А у нас в квартирі газ. А у вас?" І у вас є. І буде. Але може бути значно дешевше, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу. Може бути дешевше на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач. Насамперед промисловий.

Тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується. І ми не можемо розраховувати цифри від вартості, що дотується, – це звичайна логіка економічна", – заявив глава Кремля.

Не виключено, що саме під час очної ставки лідери двох країн домовилися "вирішити" питання з газом найближчими тижнями. Зважаючи на відмову України від претензій за позовами, Зеленський міг особисто пообіцяти Путіну певні поступки в обмін на звільнення полонених і крихкий мир на Донбасі.

Адже повірити в те, що Путін "з панського плеча" просто піде на поступки Україні і звільнить десятки людей внаприкінці року – дуже складно. Адже для Кремля не має ніякого сенсу зайвий раз піарити Київ і особисто Зеленського. У цій ситуації складається стійке враження, що в обмін на показове перемир'я Київ міг взяти на себе відразу кілька зобов'язань, і відмова від позовів щодо "Газпрому" – одне з них.

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