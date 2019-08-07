Зеленський підписав законопроект про зону вільної торгівлі з Ізраїлем

Президент України Володимир Зеленський підписав документ про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.

Повідомлення про повернення законопроекту №0223 із підписом глави держави з'явилося на сайті Верховної Ради. Документ набуде чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України й ізраїльським Кнесетом.

Правила зони вільної торгівлі між двома державами з боку Ізраїлю передбачають скасування до 80% ввізних мит для українських промтоварів і більше 9% — для товарів агросектора.

Україна зі свого боку скасовує приблизно 70% ввізних мит на ізраїльську промислову продукцію і більше 6% — для сільгосптоварів.

Також повинні зрости ізраїльські інвестиції в українські компанії.

Україна — Ізраїль kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 21 січня, представники України та Ізраїлю підписали угоду про зону вільної торгівлі між країнами.

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