Зеленський підписав закон про зниження "зелених" тарифів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658, який дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій – на 7,5%.

Документ закріплює ключові положення Урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики. Про це йдеться в оновленій інформації на картці законопроєкту на сайті Верховної Ради в п'ятницю, 31 липня.

Зеленський підписав закон про "зелені тарифи" Сайт Верховної Ради

"На практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд грн щорічно. До 2030 року меморандум дасть можливість зменшити обсяг виплат "зеленій генерації" приблизно на 2 млрд євро", – написав у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, закон сприятиме збалансуванню ринку електроенергії, захистить права інвесторів і дасть можливість уникнути підвищення тарифів на електроенергію для людей.

Зеленський підписав закон про "зелені тарифи" Facebook Дениса Шмигаля

Що передбачає закон

зменшення розмірів "зелених" тарифів з 01.07.2020 для об’єктів, введених в експлуатацію з 01.07.2015 до 31.12.2019, для СЕС більш ніж 1 МВт – на 15 %, для СЕС менш ніж 1 МВт – на 10% та для ВЕС – на 7,5%; зменшення розмірів "зелених" тарифів з 01.07.2020 для СЕС і ВЕС, введених в експлуатацію з 01.01.2020, на 2,5%; встановлення граничного розміру "зеленого" тарифу для об’єктів відновлюваної енергетики, які введено в експлуатацію до 30.06.2015, що дасть змогу зменшити розмір "зелених" тарифів для таких об’єктів до 52%; обмеження строків введення в експлуатацію нових СЕС для отримання "зеленого" тарифу шляхом зменшення з 01.08.2020 розмірів "зеленого" тарифу для таких об’єктів на 50%; запровадження з 2022 року (50% у 2021 році) повної відповідальності за небаланс своїх фактичних та акцептованих (прогнозних) графіків виробництва електроенергії для всіх виробників із ВДЕ, що створить для таких суб’єктів економічні стимули для підвищення точності прогнозування своїх графіків відпуску електричної енергії та сприятиме розвитку сектору балансуючих потужностей. При цьому розмір допустимої похибки прогнозування становитиме для ВЕС – 10%, для СЕС – 5%; визначення оператора системи передачі відповідальним за компенсацію недовідпущеної виробниками ВДЕ електричної енергії внаслідок виконання ними диспетчерських команд на зменшення та/або обмеження навантаження відповідно до методики, яка затверджується Регулятором; надання державних гарантій стосовно незмінності законодавства, чинного на день прийняття цього Закону, для виробників за "зеленим" тарифом.

"Проєкт акта розроблено з метою прискорення переходу до нової, конкурентної моделі підтримки відновлюваної енергетики шляхом проведення аукціонів із розподілу квоти підтримки, збалансування кошторису ДП "Гарантований покупець" і з метою розв'язання нагальних викликів галузі", – сказано в пояснювальній записці до закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 21 липня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №3658, який передбачає скорочення "зелених" тарифів і розв'язання проблем сектору відновлюваної енергетики.