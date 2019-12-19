В Україні перевірять усіх пенсіонерів: Зеленський підписав важливий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікацію (перевірки) пенсій, субсидій, допомог, стипендій та інших соціальних виплат.

Інформація про це з'явилася на сайті глави держави. "Це сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення, підвищенню адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків шляхом перевірки інформації, яка впливає на визначення права та розмір державних виплат", – йдеться в повідомленні.

Кого і як перевірятимуть

Перевірці підлягатимуть пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, які здійснюються за кошт державного й місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

В процесі верифікації з'явиться можливість відсіяти тих, хто отримує допомогу від держави незаконно, і адресувати бюджетні кошти тим, кому вони справді потрібні.

Перевірку проводитиме Мінфін. Для цього створять спеціальну онлайн-платформу, де зберуть всю доступну з державних реєстрів інформацію про українців.

Законом передбачається здійснення трьох видів верифікації:

превентивна – у період, коли громадянин тільки звертається за державною допомогою;

поточна – весь час, поки людина отримує виплати від держави. Якщо під час отримання допомоги вона відкриє рахунок на круглу суму або ж зробить купівлю на суму понад 50 тис. гривень, її позбавлять виплат;

ретроспективна – передбачає перевірку тих, кому вже не надають державних коштів. Наприклад, особа працевлаштувалася і більше не потребує виплати з безробіття.

minfin.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій тощо, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні здійснять масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона тривала з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало багато доступу до особистих даних громадян.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал