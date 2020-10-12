Зеленський підписав закон про регулювання торгівлі ліками в інтернеті

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулюватиме дистанційну торгівлю ліками в країні.

Документ встановлює перелік основних вимог для аптек, умов для зберігання і транспортування препаратів, повідомляється на сайті Офісу президента.

"Закон дозволяє компаніям, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, здійснювати електронну роздрібну торгівлю такими засобами (за винятком окремих категорій ліків), а також організовувати і здійснювати доставку ліків кінцевим споживачам, в тому числі із залученням третіх осіб на договірній основі", – підкреслили в ОП.

Таким чином, продавець має право доставляти ліки покупцеві власною кур'єрською службою або залучати кур'єрські служби доставки операторів поштового зв'язку, які повинні дотримуватися умов зберігання медикаментів.

Відповідальність перед споживачем за збереження якості та умови зберігання препаратів несе компанія-продавець.

"Ліки стануть доступнішими для громадян, оскільки навіть у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати в відділення пошти. Також закон приводить у відповідність чинне законодавство України в сфері дистанційної торгівлі ліками до законодавства Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, закон "Про внесення змін до статті 19 закону України" Про лікарські засоби "щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими препаратами" № 904-IX був прийнятий Верховною Радою 17 вересня.