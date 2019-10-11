Крок до "промислового безвізу" з ЄС: Зеленський підписав важливий закон

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 124-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України" Про стандартизацію".

Цей документ було ухвалено Верховною Радою на засіданні 20 вересня, інформує пресслужба глави держави.

Відзначається, що впровадження норм Закону забезпечить узгодження національної системи стандартизації з міжнародною та європейською практикою.

В Офісі президента уточнили, що Законом вносяться зміни до низки законодавчих актів, серед яких:

Кодекс України про надра, Земельний, Водний, Цивільний, Господарський, Кримінальний кодекси України;

Кодекси торгового мореплавання і цивільного захисту України;

Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про інвестиційну діяльність", "Про товарну біржу", "Про основи містобудування", "Про дорожній рух".

"УП" передає, що Закон №124-ІХ є одним із ключових для отримання Україною "промислового безвізу" з ЄС і створить нові можливості для українських виробників нехарчової продукції в Євросоюзі.

Так, угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий "промисловий безвіз").

Зараз виконана Україною підготовча робота (гармонізація законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з нормамами ЄС) дозволяє погодити ACAA як мінімум у трьох секторах.

Володимир Зеленський Пресслужба Офісу президента

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський подав два законопроєкти про скасування в Україні військового збору.

Проєкти законів №2252 та №2253 вносять зміни до Податкового та Бюджетного кодексів. Якщо їх ухвалять, військовий збір буде скасований із 1 січня 2020 року.

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