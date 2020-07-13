Заклади культури зможуть знизити плату за оренду: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон №692-IX державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті голови держави у понеділок, 13 липня.

"Креативні індустрії, заклади культури – серед тих, хто найбільше постраждав від карантину. Адже їхня діяльність зупинилася майже повністю, й зараз вони живуть у цілковитій невизначеності. Вони також сплачують податки й дають людям робочі місця, тому потребують не меншої підтримки, ніж традиційні галузі бізнесу", – сказав Зеленський.

Закон №692-IX Рада ухвалила в другому читанні 16 червня. Документом встановлюється зменшення плати за оренду майна за вимогою наймача закладу культури, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж усього часу, коли воно не могло використовуватися.

Також документ надає додаткові можливості для радіо через спрощення процедур шляхом внесення змін до Закону України "Про рекламу".

Документ поширює держпідтримку кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроектів. Зазначається, що для національних ігрових, анімаційних, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, серіалів та фільмів-дебютів вона може бути в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості.

Крім того, вносяться зміни до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" з метою унормування надання закладами культури платних послуг у сфері культури та мистецтв.

Кабінет Міністрів у місячний термін з дня набрання чинності законом має розробити та затвердити порядок та умови надання держпідтримки кінематографії у формі державної субсидії на розвиток кінопроекту. Також уряд має затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними й комунальними закладами культури, що не є орендою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна рада затвердила проєкт закону про державну підтримку сфери культури та креативних індустрій в умовах пандемії СОVID-19, на чому раніше наполягав президент Володимир Зеленський.