Зеленський ухвалив, як змінюватиметься склад НКРЕКП: хто перший на вихід

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента. Документ затверджено 30 червня.

Як змінюватиметься склад НКРЕКП

до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена НКРЕКП Антонової Олени Олександрівни; до 1 липня 2021 року ротація застосовується до члена НКРЕКП Кривенко Оксани Олександрівни; до 1 липня 2023 року ротація застосовується до члена НКРЕКП Магди Олексія Івановича; до 1 липня 2024 року ротація застосовується до: – члена НКРЕКП Бабій Ольги Андріївни; – члена НКРЕКП Коваленка Дмитра Віталійовича; до 1 липня 2025 року ротація застосовується до: – члена НКРЕКП Кайдаша Руслана Юрійовича; – члена НКРЕКП Тарасюка Валерія Володимировича.

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