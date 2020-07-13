Зеленський пообіцяв відкриття стратегічного пункту пропуску на кордоні з Румунією

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відкрити пункт пропуску "Красноїльськ" на україно-румунському кордоні в Чернівецькій області.

Це питання перебуває на контролі глави держави. Про це Зеленський сказав під час зустрічі на Буковині з представниками бізнесу. Трансляція велася на YouTubе-каналі ZIK (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У президента запитали про долю важливого для бізнесу КПП, який Україна не може добудувати вже довгий час. Деякі підприємці регіону змушені наймати транспорт і перевозити продукцію за 500-600 кілометрів, тому що прямої дороги Чернівці – Красноїльськ немає.

Зустріч Зеленського на Буковині. ОП

ЄС виділив на будівництво грантові гроші. Румунія вже п'ять років як завершила роботи на своїй території і побудувала автобан. В Україні дорога готова на 85%.

Глава "Укравтодору" Олександр Кубрак запевнив, що будівництво завершиться.

"Дороги ми побудуємо. Ми все це зробимо", – сказав зі свого боку президент.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський заявив, що всі дороги місцевого значення повинні перейти на баланс "Укравтодору". Він сказав, що його не цікавлять схеми з дорогами, а тільки швидкий результат.