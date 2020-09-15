Зеленський назвав "Північний потік-2" загрозою для енергобезпеки Європи

Проєкт російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки Європи.

З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Австрії Себастьяном Курцом 15 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що у Австрії та України різні погляди на ситуацію навколо газопроводу.

"Я розумію всі складнощі, всі інвестиції, я це відверто говорив. Як Себастьян зараз говорить, я розумію, що є і компанії, і податки. Але при всьому цьому я розумію, які є серйозні виклики через Nord Stream 2. І це не тільки енергетична безпека України, я поділився детально з Себастьяном, це буде питання енергетичної безпеки всієї Європи", – сказав Зеленський.

Глава держави вважає, що Австрія могла б приділити більше уваги цьому питанню.

Курц пояснив, що країни розглядають питання будівництва "Північного потоку-2" під різними кутами.

"Ми вважаємо, що диверсифікація в економіці – це завжди позитивний фактор. Ми з паном президентом в нашій особистій розмові це питання трохи з'ясували", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині вважали помилкою заклики до зупинки будівництва російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2". У той же час МЗС країни все ще розглядає зупинку як міру покарання Росії.