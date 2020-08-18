Державне управління справами (забезпечує роботу президента) за серпень заплатило авіакомпанії "Україна" більш як мільйон гривень за перельоти президента Володимира Зеленського. Всі рейси глава держави здійснював у межах країни.

Зокрема, як ідеться в даних казначейства, в серпні президент п'ять разів користувався послугами державного авіаційного підприємства. Найдорожче обійшлася поїздка, оплачена 5 серпня (пів мільйона гривень). Куди саме літав глава держава, не сказано, проте поїздка була по Україні.

Скільки коштує політ Зеленського по Україні spending.gov.ua

Переліт Зеленського по Україні spending.gov.ua

Усього, за підрахунками OBOZREVATEL, Володимир Зеленський на польоти по Україні за першу половину серпня вже встиг витратити 1,2 млн грн.

А як літають колеги Зеленського

Президент Литви Даля Грібаускайте (з 2009 по 2019 рік) в кінці 2018 року прилетіла в Україну на звичайному рейсовому літаку. А в деяких європейських країнах зовсім немає урядових літаків – невеликі приватні літаки орендують за потребою, а ось утримувати власний флот і тим більше літати на ньому – марна трата грошей. В Україні ж особистим літаком бізнес-класу користується не тільки президент, але і прем'єр.

Усього держпідприємству "Україна", яке займається перельотами глави держави і офіційних делегацій, належать три літаки (Ан 73, Ан 148, А319) і один вертоліт Мі-8. Президент найчастіше пересувається на А319 – він призначений для тривалих польотів.

Airbus А319CJ вважається "елітним" транспортом. Його замовив ще президент Віктор Ющенко, а почав експлуатувати Віктор Янукович. Тоді в ЗМІ багато писали про транспорт, в якому є особистий кабінет, санвузол, спальня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи та витрати за 2019 рік. Як повідомила пресслужба Офісу президента, дохід Зеленського і членів його сім'ї торік становив 28,6 млн грн, при цьому сплачено до бюджету 3,6 млн грн податків.