Зеленський дозволив повернути величезні зарплати чиновникам і менеджерам держкомпаній

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3991, ухвалення якого дає можливість Кабінету міністрів скасовувати обмеження максимальних заробітних плат для чиновників, менеджерів державних підприємств і членів наглядових рад.

Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради. Відзначимо, рішення обмежити зарплату розміром не більше 10 мінімалок ухвалили ще на початку карантину. Воно торкнулося не тільки чиновників, а й менеджерів, членів наглядових рад державних компаній, в тому числі ПриватБанку, "Нафтогазу" і т.д.

Президент підписав законопроєкт сайт Ради

В "Приваті" через таке рішення звільнився один з керівників IT-напрямку.

найвищі зарплати – у менеджерів "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошти" та "Енергоатому";

глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв разом з преміями в 2019-му заробляв понад 3,5 млн грн на місяць;

Додамо, глава "Укрпошти" Ігор Смілянський задекларував дохід за основним місцем роботи в розмірі 652 тис. грн. Щоправда, остання декларація – за 2017-й. З того моменту дохід менеджера міг істотно вирости. До цього глава одного з найбільших держпідприємств працював в KPMG в Нью-Йорку (одна з аудиторських компаній Великої четвірки). І, ймовірно, рівень заробітку і до того був високим.

Рішення про обмеження заробітних плат Конституційний суд кілька тижнів тому визнав незаконним.

До речі, представник президента в КСУ Федір Веніславський також погодився, що обмеження зарплат було незаконним.

За оцінками аналітика Володимира Мазуренка, мова йде приблизно про 190 млн грн, які були недоплачені чиновникам і менеджерам державних підприємств за час карантину. "Потрібно розуміти, що керівники вищої ланки, особливо в компаніях, не можуть отримувати 47 тис. грн доти, поки закінчиться карантин. А він може тривати і кілька років. Ми вже бачили, що з ПриватБанку звільнився член правління з інформаційних технологій Андрій Гриценюк, визнаний фахівець у своїй сфері. Він легко піде в приватний банк на зарплату в десятки разів вищу, ніж він отримував під час карантину через обмеження в державному банку", – каже Мазуренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка зросла з 1 вересня до 5000 грн, із 1 січня 2021 – до 6000 грн, з 1 липня 2021 – до 6500 грн.