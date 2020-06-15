Зеленський доручив купити електрички з вентиляцією проти коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству інфраструктури закупити електрички з гарними системами вентиляції. Це повинно знизити ризик зараження пасажирів коронавірусом.

Про це він сказав під час наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, йдеться на сайті голови держави.

"Президент поставив завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди, які матимуть гарну систему кондиціювання та вентиляції, щоб зменшити ризики інфікування", – йдеться у повідомленні.

При цьому станом на ранок понеділка, 15 червня, в Україні офіційно підтверджено 31 810 випадків коронавірусної інфекції. З них 656 було виявлено за минулу добу.

Усього від COVID-19 у країні померла вже 901 особа (+12 за добу), а 14 253 пацієнти (+171) повністю побороли хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували фото переповненої електрички Київ – Ніжин, де пасажири їхали з порушенням карантинних заходів.

Журналіст Олександр Хребет поскаржився на поганий сервіс "Укрзалізниці", назвавши три провали компанії під час його поїздки до Слов'янська.