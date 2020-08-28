Збитки у справі Приватбанку перевищили 100 млрд гривень, – Ситник

Сума збитків в межах кримінальної справи щодо Приватбанку становить близько 100 млрд гривень.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю Радіо НВ (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо ми говоримо про збитки, які досліджуються в межах кримінального провадження, то це більш як 100 млрд грн. І це половина збитків, які взагалі фігурують у тих справах, які зараз перебувають у провадженнях НАБУ. Ця сума на сьогодні орієнтовна, тому що стосовно справ, де інкримінуються збитки, важливо, щоб ці збитки було підтверджено відповідними експертними дослідженнями", – сказав Ситник.

За його словами, сума збитків, за різними підрахунками, "наближається до цифри" у $10 млрд (тобто може становити понад 270 млрд грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня ФБР провело обшуки в приміщеннях компанії Optima Management Group в офісному центрі в місті Клівленд, штат Огайо, через яку могли відмивати гроші Приватбанку.

7 серпня стало відомо, що Міністерство юстиції США звинуватило українського бізнесмена Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із Приватбанку та відмиванні цих грошей через США.

17 серпня Ситник повідомив, що НАБУ співпрацює з ФБР США у справі Приватбанку, пов'язаній із бізнесменом Ігорем Коломойським.