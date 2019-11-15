"Укрнафта" недоотримала близько 35 мільйонів гривень, продавши 18 480 тонн скрапленого газу групі "Приват".

ПАТ "Укрнафта" продала весь газ на аукціоні 15 листопада по ціною 16 700 грн/т, передає enkorr з посиланням на учасників ринку.

Це на 9% або 1 672 грн/т дешевше, ніж 13 листопада свій ресурс реалізувало АТ "Укргазвидобування" (18 372 грн/т).

Решта учасників ринку мали можливість придбати газ "Укрнафти" на основному аукціоні 7 листопада. Тоді "Укрнафта" продала ним 1 800 т по 17 000 грн/т, тобто на 300 грн/т дорожче, ніж "Привату".

Повідомляється, що за минулий тиждень ціни на аукціонах інших українських виробників підвищилися на 5-9%. Таким чином, зробивши угоду з "Приватом", "Укрнафта" недоодержала приблизно 35 млн грн.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Державна аудиторська служба в кінці вересня не змогла почати ревізію ПАТ "Укрнафта" за період 2016-2019 років.

У зв'язку з цим Госаудитслужба надала до Кабміну інформацію про постанову Верховного Суду, яким підтверджено, що "Укрнафта" є суб'єктом господарювання державного сектора економіки, оскільки Україна в особі Кабінету міністрів опосередковано володіє контрольним пакетом акцій "Укрнафти".

Нагадаємо, в статутному капіталі 50%+1 акція належить НАК "Нафтогаз України", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів.

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