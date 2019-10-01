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1 жовтня • оновлено в 05:44
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Збирають "допомогу": в "ЛДНР" бойовики взялися тероризувати бізнесменів

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Підприємці, які працюють на території так званих "ЛДНР", скаржаться, що бойовики останнім часом зачастили з рейдами зі збору данини.

Приводом називають нібито недостатню лояльність бізнесменів окупаційній владі й ухилення від надання "волонтерської допомоги" бандам. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях посилюють тиск на місцевих приватних підприємців. Зокрема, оперативними групами т.зв."республіканських управлінь із боротьби зі злочинністю МВС" розпочато проведення рейдів з перевірки підприємств, що спеціалізуються на виробництві та продажу ювелірних виробів", – йдеться у повідомленні.

Бойовики оббирають підприємців

Бойовики оббирають підприємців

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованому Донбасі заріс папороттю спорожнілий стадіон "Шахтар", який розташований у Донецьку.

Колишній ватажок "ДНР" Дмитро Трапезніков став новим главою адміністрації столиці республіки Калмикія (Росія) – Елісти.

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Теми
Новини Донецька і Донецької області Новини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
Теги
бізнесмен ДНР Новини ЛНР
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