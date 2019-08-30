Зберігає гроші "під подушкою" і заробляє мільйони: що відомо про прем'єра Гончарука

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук за минулий рік заробив понад 1,8 млн грн. При цьому на основному місці роботи – в Офісі ефективного регулювання (BRDO) – за рік він отримав лише 60 тис. грн.

Більшу частину своїх заощаджень Олексій Гончарук зберігає "під подушкою", а на роботу приїздитиме на Jaguar X-Type 2007 року випуску.

Про те, як і скільки заробляв чинний прем'єр-міністр – у матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки заробив Гончарук. Прем'єр-міністр, судячи з декларації, банкам не довіряє. В "Універсал Банку" він зберігає лише 89,6 тис. грн, а у "Альфа Банку" – 68,7 тис. грн. При цьому готівкою Гончарук накопичив 100 тис. грн, 84 тис. доларів і 36 тис. євро.

Прем'єр живе в орендованій квартирі площею 74 кв. м. А ось на роботу діставатиметься автомобілем Jaguar X-Type 2007 року випуску. Зараз такий автомобіль можна придбати приблизно за 8 тисяч доларів.

Машина як у Гончарука Amazon

Від заняття підприємницькою діяльністю щомісяця Гончарук заробляв близько 150 тис. грн. Згідно з декларацією, він володіє 33,33% фірми Global Health Resolution (GHR) Participation BV (Нідерланди). Компанія входила до холдингу, який займався наданням фінансових послуг, переробкою біогазу і встановленням рентгенівського обладнання.

Кар'єра. У студентські роки працював молодшим юристом ТОВ "Городнянський завод продтоварів". У 2005 році пішов на роботу в інвестиційну компанію PRIOR-Invest (Київ) – спочатку юрист, а з 2006 року очолював там юрвідділ.

З 2008 року – засновник і керуючий партнер, а також арбітражний керуючий юрфірми Constructive Lawyers.

З 2009 року – президент Асоціації допомоги постраждалим інвесторам. Був головою третейського суду у Союзі інвесторів України і заступником гендиректора ТОВ "Перша українська індустріально-інвестиційна компанія".

З вересня 2015 року очолював фінансований Євросоюзом експертно-аналітичний центр "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Освіта. У 2001-му вступив до Інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП, який закінчив за спеціальністю "Правознавство". У 2012 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Також випускник Aspen Institute Kyiv і Києво-Могилянської бізнес-школи.

Чим запам'ятався Гончарук. Політик очолив Офіс ефективного регулювання. Це організація, яка фінансується ЄС. Вони працювали разом із органами влади різних рівнів, розробляли рішення і підтримували роботу "реформаторів у міністерствах". Самостійно Офіс нічого втілити в життя не міг, проте під керівництвом Гончарука взяв участь у:

скасуванні обов'язкових печаток на документах;

продажі надр через аукціони;

запуску малої приватизації;

створенні можливості оплачувати з мобільного рахунку невеликі покупки.

Офіс розробив ще десятки рішень, частину з яких всього лише публічно презентували і на цьому все закінчилося. До речі, з Офісу Гончарука до "Слуги народу" потрапили Олена Шуляк, Олексій Оржель, Денис Малюська, Віталій Безгін і Олександр Кубрак. Всі вони – соратники молодого економіста з юридичною освітою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України призначила на посаду прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Раніше його кандидатуру внесли до парламенту.

"За" відповідне рішення проголосували 290 нардепів. "Проти" висловилися 27 парламентарів, 35 утрималися, 66 не голосували.

Раніше депутати Верховної Ради України IX скликання обрали спікером парламенту главу партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентаря на засіданні 29 серпня.

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