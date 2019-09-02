Вимагають $4 млрд: винахідник біткоїна заплатить величезну суму

Ймовірного творця біткоїна Крейга Райта суд в Уест-Палм-Біч (штат Флорида, США) зобов'язав виплатити 410 тис. монет вдові його партнера по бізнесу Дейва Клеймана. Це приблизно $4 млрд.

Вважається, що Клейман допомагав йому в розробці платіжної системи. Він помер у 2013 році. Про це з посиланням на рішення суду повідомляє Bloomberg.

"Американський магістратський суддя Брюс Рейнхарт в Уест-Палм-Біч ухвалив, що покійний Дейв Клейман володів половиною всіх біткоїнів, які Крейг добув до 2013 року, і половиною всієї інтелектуальної власності, яку він створив. Це дало б право Клейману на володіння більш ніж 410 тис. біткоїнів", – йдеться в матеріалі.

Позов проти Райта подав брат Клеймана. Як доказ він надав переписку, де бізнес-парнтери ще у 2008 році обговорювали створення цифрової валюти. Родичі Клеймана претендують на 1 млн біткоїнів, нібито ним добутих, а також на володіння технологією блокчейн.

Райт спробував заявити, що не знає. де знаходяться біткоїни, проте суддя вирішив, що це не правда.

Цей судовий може побічно довести, що Крейг Райт є людиною, яка під псевдонімом "Сатоши Накамото" створив першу криптовалюта. Його особа досі офіційно не розкрита.

При цьому суддя Рейнхарт сказав, що не зобов'язаний вирішувати, чи дійсно Крейг – це Сатоши Накамото. Однак в співтоваристві власників цифрових грошей Однак після суду адвокат Райта заявив, що судове рішення це підтверджує.

Крейг Райт, ймовірний творець біткоїна forklog.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна вже не буде падати нижче $10000, а в перспективі може дорости до $15000. Так вважає засновник і CEO консалтингової фірми deVere Group Найджел Грін.

А венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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