ЗАЗ почав випуск російських автомобілів Lada: ціни

Запорізький автозавод (ЗАЗ) почав несерійне виробництво автомобілів марки Lada.

Про це 061 заявив прес-секретар корпорації Укравто Дмитро Скляренко. "Процес аудиту якості, і виробництва як такого, триває. Отриманий результат (автомобілі), що логічно, надходять до дилерів. Але, як і раніше, будь-яких фінальних домовленостей, які б дозволили б сказати про запуск виробництва, поки немає", – розповів Скляренко.

При цьому видання today повідомили, що ЗАЗ приступив до серійного виробництва трьох моделей Lada: Vesta, Xray і Largus. За даними видання, автомобілі вже надійшли в продаж.

Кросовер Lada XRay українського складання в базовій комплектації з 1.6-сильним бензиновим мотором потужністю 106 к.с. і 5-ступінчастою механікою коштує від 285 480 грн. Топову версію з бензиновим мотором об'ємом 1.8 літра (122 к.с.) і 5-ступінчастою механікою оцінили в 344 тис. грн.

Універсал Lada Largus з 1.6-літровим бензиновим мотором потужністю 87 к.с. і 5-ступінчастою механічною коробкою передач коштує від 307 440 грн.

Седан Lada Vesta з 1.6-літровим бензиновим мотором потужністю 106 к.с. і 5-ступінчастою механічною коробкою передач коштує від 281 820 грн.

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