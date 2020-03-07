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7 березня • оновлено в 11:02
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ЗАЗ почав випуск російських автомобілів Lada: ціни

4.8т
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Запорізький автозавод (ЗАЗ) почав несерійне виробництво автомобілів марки Lada.

Про це 061 заявив прес-секретар корпорації Укравто Дмитро Скляренко. "Процес аудиту якості, і виробництва як такого, триває. Отриманий результат (автомобілі), що логічно, надходять до дилерів. Але, як і раніше, будь-яких фінальних домовленостей, які б дозволили б сказати про запуск виробництва, поки немає", – розповів Скляренко.

ЗАЗ почав випуск російських автомобілів Lada: ціни

При цьому видання today повідомили, що ЗАЗ приступив до серійного виробництва трьох моделей Lada: Vesta, Xray і Largus. За даними видання, автомобілі вже надійшли в продаж.

Кросовер Lada XRay українського складання в базовій комплектації з 1.6-сильним бензиновим мотором потужністю 106 к.с. і 5-ступінчастою механікою коштує від 285 480 грн. Топову версію з бензиновим мотором об'ємом 1.8 літра (122 к.с.) і 5-ступінчастою механікою оцінили в 344 тис. грн.

Універсал Lada Largus з 1.6-літровим бензиновим мотором потужністю 87 к.с. і 5-ступінчастою механічною коробкою передач коштує від 307 440 грн.

Седан Lada Vesta з 1.6-літровим бензиновим мотором потужністю 106 к.с. і 5-ступінчастою механічною коробкою передач коштує від 281 820 грн.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про старих китайські підробки BMW і Toyota, які можуть з'явитися в Україні.

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Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
авто ЗАЗ
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Где бан.деровские активисты? Пора работягам руки поломать, конфисковать отверки и все поставки из России. Все продать и пропить.
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Очень хорошо что у нас в Запорожье начали выпускать нормальные машины.
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1
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, а что? Всё справедливо! Вы воду в Крым, мы вам отверточную сборку российского автопрома с последующим выводом полученной вна Украине прибыли от продаж. В Цэевропе ВАЗ, как оказалось, самое технологичное производство. Кстати, какая там между нами в о й н а по счету?
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3
3
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Лазарев Ярослав, 24, чи 25...
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