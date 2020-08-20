Херсонський завод забезпечили держзамовленнями після дзвінка Зеленського в Міноборони

Херсонський державний завод "Паллада" у вересні підпише контракт із Міноборони на виготовлення трьох причалів.

Замовленням посприяв президент Володимир Зеленський. Як повідомляється на сайті ОП, під час візиту українського глави гендиректор підприємства Валерій Маломан поскаржився, що хоч завод і державний (входить до ГК "Укроборонпром"), у нього практично немає держзамовлень.

Завод, за словами Маломана, змушений самостійно шукати покупців своєї продукції.

Зеленський по телефону обговорив питання забезпечення заводу державними замовленнями із заступником міністра оборони Олександром Миронюком.

Як зазначили в Офісі президента, керівництво "Паллади" має підготувати всі необхідні документи для оформлення держзамовлень до кінця серпня.

Президент сказав, що влада підтримує рішення, які можуть забезпечити роботою людей.

Ще однією проблемою підприємства, на яку вказав генеральний директор, є нестача кваліфікованих кадрів.

"Ми знаємо про цю проблему і готуємо програму поліпшення професійно-технічної освіти", – відповів Зеленський.

Відомо, що завод "Паллада" спеціалізується на будівництві доків вантажопідйомністю від 400 до 30 000 тонн.

Завод "Паллада". ОП

Як писав OBOZREVATEL, у Херсоні робітники 19 серпня, напередодні приїзду до міста президента України Володимира Зеленського, серед ночі клали асфальт.

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