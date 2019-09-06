Завищили вдвічі? Держпродспоживслужбу запідозрили в нечесному тендері

Держпродспоживслужбу викрили в проведенні сумнівних тендерів. Там витратили понад 1,7 млн грн на закупівлю тест-систем, водночас реальна їхня ціна виявилася вдвічі нижчою.

Йдеться про тести для виявлення хвороб тварин, які відомство придбало на ProZorro. Про це повідомляє УНН.

"Тендер на закупівлю набору для виявлення антитіл до бруцельозу був проведений 21 серпня 2019 року. Очікувана вартість закупівлі становила 1 млн 835 тис. грн. Участь у тендері взяли три компанії — " НПК "Діапроф-Мед", "ВЕТФАКТОР ЛТД" і "Дніпропетровська Фармацевтична компанія". Остання стала переможцем тендеру, запропонувавши за свій товар 1 млн 707 тис. грн", — йдеться в публікації.

Видання зазначає, що ринкова вартість тест-систем, які "Дніпропетровська фармацевтична компанія", згідно з договором, поставить Держпродспоживслужбі, є завищеною.

"Один із учасників тендера — " НПК "Діапроф-Мед" — запропонував свій товар за ціною 822 тис. 900 грн, що вдвічі дешевше. Втім, ця пропозиція, будучи найбільш економічно вигідною, була відхилена з формальних причин", – зазначається у матеріалі.

На ProZorro знайшли сумнівну закупівлю

Як повідомляв OBOZREVATEL, тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС виграла фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасів.

Авіакомпанія "Роза вітрів", яка входить до структури бізнесу мільярдера Ігоря Коломойського, виграла тендер на перевезення вищих посадових осіб України, в тому числі президента.

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