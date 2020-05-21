Завершення будівництва стіни на кордоні між Україною і Росією збираються перенести на 2025 рік.

Про це йдеться в листі Державної прикордонної служби на запит експертної організації StateWatch, передає "Економічна правда". Так, Держприкордонслужба направила до центральних органів проєкт розпорядження КМУ, в якому передбачені такі зміни.

Необхідність продовжити терміни виконання пояснюються скороченням фінансування і підвищенням вартості будівельних матеріалів, робіт і послуг.

Згідно з листом прикордонників, у 2015-2019 роках поставили 546 км загороджень із необхідних 634 і проклали 316 км рокадних доріг із передбачених 341. Так, роботи з будівництва стіни були виконані на 86% і 93% відповідно.

Завершення будівництва стіни на кордоні з Росією збираються перенести на 2025 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році приватна фірма ТОВ "Будцентр Витязь" отримала 20 мільйонів гривень авансу з рахунку Державного казначейства за продовження робіт з облаштування кордону з Російською Федерацією.