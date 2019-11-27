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29 листопада • оновлено в 12:01
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Затримка з виплатами на дитину: в Кабміні ухвалили рішення

3.3т
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Кабінет міністрів спрямував 1,4 млрд гривень на виплату лікарняних у 2019 році.

Про це повідомили в прес-службі уряду в середу, 27 листопада, в Facebook. "Сьогодні Уряд спрямував додаткові 1,4 млрд гривень на виплату у 2019 році лікарняних: за тимчасовою втратою працездатності, а також через вагітність і пологи", – сказано в повідомленні.

Там додали, що частина грошей піде на компенсацію витрат на поховання. Це передбачає збільшення Фонду соціального страхування.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі заявив, що сума заборгованості за лікарняними перевищила 1 мільярд гривень. Він повідомив, що зажадав провести службову перевірку, виявити винних і притягнути їх до відповідальності. За його словами, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв зробити це і анонсував зміну керівництва Фонду соціального страхування.

Затримка з виплатами на дитину: в Кабміні ухвалили рішення

Олексій Гончаренко

Виплати за лікарняними

Виплати за лікарняними

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд соцстрахування у середу, 20 листопада, призупинив перерахунок коштів для виплати лікарняних і допомоги з вагітності та пологів людям, у яких є страховка. У Мінсоц заявили – ФССУ захопили рейдери.

Фонд соціального страхування України з четверга, 21 листопада, відновив виплати лікарняних та декретних.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Соціальні виплати
Особи
Олексій Гончаренко Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А вот интересно в ЕС или США что платят детские выплаты?очень сомневаюсь,нет денег запретить рожать!толку от того что рожают по десять на западной и они потом даже в школу не ходят?что с них выростет???уж явно не нормальный член общества!пора как то следить государству что бы нищие алкаши не плодились вообще,этим они только портят нацию и криминогенную обстановку,забрать у тех кто не может дать ребенку образование нормальное детей и пусть они платят алименты государству!когда у меня был маленький сын платили столько что на пачку памперсов не хватало и ничего а тут им деньги подавай!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
в цеевропе еще и больничные не платят?
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