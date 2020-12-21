Заступниця міністра енергетики Буславець подала у відставку. Документ

Перша заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості України Ольга Буславець 21 грудня подала у відставку.

Відповідну заяву вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. У ній вона просить звільнити її з посади з 22 грудня (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

Буславець уточнила, що поки не коментуватиме своє рішення й не розповідатиме про свої подальші плани. Пояснити причини відставки вона пообіцяла пізніше.

"Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики з 22 грудня", – йдеться в заяві.

Заява Ольги Буславець про відставку. Фото з її сторінки у Facebook

Водночас колишній народний депутат Сергій Лещенко в Telegram уточнив, що Юрій Вітренко подав декларацію про призначення заступником міністра енергетики.

"Це передбачає наступним кроком його призначення виконувачем обов'язків міністра", – вважає він.

Facebook Ольги Буславець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Вітренко під час роботи топменеджером "Нафтогазу" заробляв 4,4 млн грн на місяць.

Нагадаємо, що 17 грудня у Верховній Раді не вистачило 40 голосів для призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики. Раніше профільний комітет відхилив його кандидатуру.

Пізніше він заявив, що продовжуватиме боротьбу за місце в уряді.