"Заснований на повітрі": Трамп зробив заяву щодо долара і біткоїна

Криптовалюти не є грошима, їхня цінність ґрунтується на "тонкому повітрі". А єдина реальна валюта – долар.

Про це в своєму мікроблозі Twitter заявив президент США Дональд Трамп. "Я не фанат біткоїна й інших криптовалют, які не є грошима і чия цінність дуже мінлива та заснована на "тонкому повітрі". Нерегульовані крипто-активи можуть сприяти незаконному поводженню, враховуючи торгівлю наркотиками", – заявив американський лідер.

Дональд Трамп

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 липня 2019 р

.... Similarly, Facebook Libra's "virtual currency" will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National ... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 липня 2019 р

Також Трамп не підтримав нову валюту Facebook Libra. Крім того, він вважає, що якщо соціальна мережа хоче стати банком, то повинна відповідати всім вимогам до банків.

"У нас є тільки одна реальна валюта в США, і вона сильніша, ніж будь-коли, надійна. Це, безумовно, найбільш домінуюча валюта в світі, і вона завжди залишатиметься такою. Це долар США!" – заявив американський президент.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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