"Заснований на повітрі": Трамп зробив заяву щодо долара і біткоїна

Криптовалюти не є грошима, їхня цінність ґрунтується на "тонкому повітрі". А єдина реальна валюта – долар.

Про це в своєму мікроблозі Twitter заявив президент США Дональд Трамп. "Я не фанат біткоїна й інших криптовалют, які не є грошима і чия цінність дуже мінлива та заснована на "тонкому повітрі". Нерегульовані крипто-активи можуть сприяти незаконному поводженню, враховуючи торгівлю наркотиками", – заявив американський лідер.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity ....

.... Similarly, Facebook Libra's "virtual currency" will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National ...