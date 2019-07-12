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"Заснований на повітрі": Трамп зробив заяву щодо долара і біткоїна

2.3т Читати матеріал російською

Криптовалюти не є грошима, їхня цінність ґрунтується на "тонкому повітрі". А єдина реальна валюта – долар.

Про це в своєму мікроблозі Twitter заявив президент США Дональд Трамп. "Я не фанат біткоїна й інших криптовалют, які не є грошима і чия цінність дуже мінлива та заснована на "тонкому повітрі". Нерегульовані крипто-активи можуть сприяти незаконному поводженню, враховуючи торгівлю наркотиками", – заявив американський лідер.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Також Трамп не підтримав нову валюту Facebook Libra. Крім того, він вважає, що якщо соціальна мережа хоче стати банком, то повинна відповідати всім вимогам до банків.

"У нас є тільки одна реальна валюта в США, і вона сильніша, ніж будь-коли, надійна. Це, безумовно, найбільш домінуюча валюта в світі, і вона завжди залишатиметься такою. Це долар США!" – заявив американський президент.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Курс валют
Теги
долар біткойн
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