В "Укроборонпромі" розкрили середню зарплату. Документ

Середній розмір зарплати у державному концерні "Укроборонпром" у січні-квітні 2020 року склала понад 68 тисяч гривень, а середня за місяць – близько 17 тис. гривень.

Про це у відповідь на запит OBOZREVATEL повідомив директор з управління персоналом "Укроборонпрому" Віталій Пахомов.

"Середня заробітна плата по концерну за період з січня по квітень 2020 року складає 68326,94 грн", – йдеться у відповіді.

На уточнююче запитання OBOZREVATEL в "Укроборонпромі" пояснили, що вказали середню зарплату за чотири місяці. Тобто, середня зарплата за місяць на підприємствах корпорації складає 17081 грн.

Відповідь "Укроборонпрому" про зарплати в концерні

Не відображає реальності

Варто зазначити, що у листопаді 2019 року під час наради, присвяченій роботі "Укроборонпрому" його гендиректор Айварас Абромавічус повідомив, що середня зарплата на його підприємствах становить 12 тисяч гривень. Однак вона не відображає реальності: тобто, десь вона значно більша, а десь значно менша.

"Розрив колосальний: між мегауспішною компанією "Луч" у Києві (випускає високоточне обладнання для ракет), де середня зарплата 59 тис. гривень, і найнижча – на Харківському авіазаводі – 3,5 тис. гривень", – сказав тоді Абромавічус.

Таким чином середня зарплата на півроку на підприємствах "Укроборонпрому" виросла на 5 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за час карантину в Україні суттєво зріс рівень безробіття – через закриття бізнесу, кадрові скорочення та масове повернення додому заробітчан з-за кордону. Це, у свою чергу, спровокувало зниження заробітних плат для українців.