Зарплати в Україні: Милованов пообіцяв різке зростання через три роки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спрогнозували, що середня зарплата в Україні у 2022 році зросте до 16047 гривень.

Це буде на 50% більше від показника за вересень 2019 року – 10687 грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов у Facebook. За його словами, у макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладено такі розміри середньої зарплати у наступні роки:

12497 гривень у 2020 році;

14187 гривень у 2021 році;

16047 гривень у 2022 році.

"Для порівняння, середня зарплата у вересні 2019 року становила 10687 грн", – зазначив Милованов.

Милованов розповів про зростання зарплат в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, розмір середньої зарплати в Україні у 2020 році може піднятися до $540, а у 2021-му – до $620.

В Україні зарплати всім держслужбовцям платитимуть на банківські картки, а не готівкою. Це допоможе щороку економити 60 млн грн.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд вже підготував законопроєкт і постанову про скасування обов'язковості трудових книжок.

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