Зарплати в СРСР і зараз: скільки заробляли українці тоді і зараз. Порівнюємо в доларах

Українці за часів СРСР, в 1961 році, в середньому заробляли 81,3 тис. радянських рублів. Тоді це було $90,3 (при курсі 0,9 руб./$). При цьому в 2020-му в середньому заробляють вже $431,6.

Як повідомляє OBOZREVATEL, курс долара в СРСР був фіксованим і не змінювався багато років. При цьому зарплати зростали несуттєво. За рік з 1961-го лише на $2,9.

рік Зарплата тисяча дев'ятсот шістьдесят один $ 90,3 тисячу дев'ятсот шістьдесят два $ 93,2 ... ... 2020 $ 431,6

pikabu.ru

Варто зазначити, що в перерахунку на долари у 2020-му українці отримують на $338,4 в місяць більше. Зарплати, як правило, були жорстко фіксованими, так що заробляти більше держава своїм громадянам не давала. Отже, в результатах своєї праці мало хто був по-справжньому зацікавлений.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не підвищать.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде через недостатнє економічне зростання.

Також Новосад повідомила, що всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу, а молодим педагогам заплатять щорічну виплату у розмірі майже 21 тис. гривень.

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