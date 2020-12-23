Зарплати в "Нафтогазі" підвищать в два рази, а видобуток провалять: Кабмін ухвалив фінплан підприємства

Олександр Литвин Ринки та компанії 14:48, 23.12.2020 Оновлено: 14:48, 23.12.2020

Кабінет міністрів під кінець року затвердив фінансовий план "Нафтогазу" на 2020-й. У документі передбачили підвищення зарплат в два рази і зниження власного видобутку блакитного палива.

Відповідне рішення ухвалили 23 грудня на засіданні уряду, яке транслювали на офіційному сайті відомства. Свої зауваження озвучив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, незважаючи на збиток в 18,7 млрд грн за підсумками 9 місяців, в документі передбачили чистий прибуток в розмірі 11,5 млрд.

Крім того, в документі передбачили видобуток газу в розмірі близько 13,3 млрд кубів (замість 20,1 млрд, як планували раніше), не врахували зауваження і порушення, які виявили під час аудиту.

"Передбачено підвищення заробітних плат в два рази. На 56% членам правління і на 85% співробітникам...", – додав Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Економіка Ринки та компанії

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