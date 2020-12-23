Зарплати в "Нафтогазі" підвищать в два рази, а видобуток провалять: Кабмін ухвалив фінплан підприємства
Кабінет міністрів під кінець року затвердив фінансовий план "Нафтогазу" на 2020-й. У документі передбачили підвищення зарплат в два рази і зниження власного видобутку блакитного палива.
Відповідне рішення ухвалили 23 грудня на засіданні уряду, яке транслювали на офіційному сайті відомства. Свої зауваження озвучив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, незважаючи на збиток в 18,7 млрд грн за підсумками 9 місяців, в документі передбачили чистий прибуток в розмірі 11,5 млрд.
Крім того, в документі передбачили видобуток газу в розмірі близько 13,3 млрд кубів (замість 20,1 млрд, як планували раніше), не врахували зауваження і порушення, які виявили під час аудиту.
"Передбачено підвищення заробітних плат в два рази. На 56% членам правління і на 85% співробітникам...", – додав Марченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чистий консолідований збиток НАК "Нафтогаз України" за січень-вересень 2020 року склав 17 млрд грн. Водночас голові правління компанії Андрію Коболєву нарахували 229 млн грн премії.
2018 року глава "Нафтогазу" заробив 286,5 млн грн. З них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.
Ще майже 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.
Пізніше ЗМІ розповіли, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн. У "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії й надали свої заперечення.