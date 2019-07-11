Зарплати у доларах і валюта на пошті: чого чекати українцям від нових правил

В Україні 2019 рік став революційним з точки зору валютного регулювання.

Більшість своїх же правил Національний банк або послабив, або взагалі скасував. Нововведення зачепили усіх – і бізнес, і простих українців.

OBOZREVATEL з'ясував, як нові валютні правила вплинуть на життя українців.

Хто зможе заробляти у доларах

Гривня залишається головним платіжним засобом в Україні. Навіть після скасування всіх обмежень платити у валюті можуть лише моряки, дипломати, консули та інші працівники іноземних держав. Українці ж зможуть використовувати долари в таких випадках:

платити іноземцям (інвесторам і постачальникам);

переказувати валюту;

розраховуватися за страхування життя;

купувати державні цінні папери.

Однак, хоч платити працівникам можна лише у гривнях, згідно з рішенням Верховного суду, заробітні плати можна закріплювати у валюті, а виплачувати у гривнях. Тобто працівник має повне право вимагати, щоб його заробітну плату "прив'язали" до курсу долара і перераховували разом зі зростанням і зниженням вартості валюти.

Щоправда, в такому рішенні є як плюси, так і мінуси. Якщо зарплата прив'язана до долара, це дає можливість із меншими ризиками обслуговувати валютні кредити (а за ними менші ставки), купувати авто і квартири, вартість яких також залежить від гривні. Але, коли курс буде знижуватися, зменшуватиметься і зарплатня.

Курс долара в Україні

Ще одне важливе нововведення, яке стосується простих українців – з лютого долари можна купувати онлайн. Зараз таку можливість надає більшість українських банків. Причому, щоб відкрити валютну карту, не завжди треба звертатися безпосередньо до відділення. Так, достатньо всього лише уже мати відкритий рахунок у фінансовій установі та можна відкрити валютну інтернет-карту. Сам "пластик" не видадуть, але на цьому рахунку можна буде відкладати кошти у валюті. І якщо знімати з такої карти гроші – конвертація відбудеться автоматично за актуальним курсом.

Як змінилося валютне регулювання:

бізнес без обмежень може виводити дивіденди за кордон;

українці можуть купувати валюту онлайн і у поштових відділеннях;

українці можуть отримувати зарплати у гривні, але прив'язувати їх до долара;

бізнесу не потрібно резервувати кошти у гривні для купівлі валюти;

рахунки за кордоном можна використовувати без дозволу НБУ;

скасували ліцензії на валютні операції;

скасували декларацію валютних цінностей.

Останнє ослаблення відбулося 10 липня. Тоді бізнесу з іноземним капіталом зняли ліміт на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки іноземців в Україні у розмірі 12 млн євро.

"Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За перше півріччя бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму $12,7 млрд, з яких $10,7 млрд – за рахунок купленої валюти. Такі обсяги перерахування та купівлі валюти є на 20% і 14% меншими, ніж за аналогічний період минулого року", – заявили в НБУ.

При цьому у ДФС у таких нововведеннях бачать певні ризики. Як розповів ексзаступник голови відомства Євген Бамбизов, кожен п'ятий долар від зовнішньої торгівлі або не повертається в Україну, або приходить із затримками. "Заборгованість від цієї діяльності накопичувалася довгі роки, і зараз її суми вражають: заборгованість нерезидентів перед українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності дорівнює $4,2 млрд за експортними операціями та $2,4 млрд – за імпортними", – зазначає Бамбизов.

Долари можна буде купити на пошті

Використовувати монети і купюри із зображенням анексованого Росією Криму в Україні заборонили. "Банкноти та монети Центрального банку Російської Федерації з картами, символами, будівлями, розташованими на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України", – зазначено у постанові НБУ. Йдеться зокрема про купюру номіналом у 100 рублів.

Ще одне важливе нововведення – продавати валюту дозволили не тільки банкам і обмінникам, але і поштовим відділенням. Вони також зможуть встановлювати свій курс валют і конкурувати з фінансовими установами.

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В майбутньому нововведення мають дозволити українцям вільно розпоряджатися валютою. З іншого боку, вільний валютний ринок має дати шанс іноземному бізнесу вільно інвестувати гроші в Україну, не остерігаючись заборон на виведення отриманого прибутку. Однак саме регулювання створювало правило, які гарантували поповнення валютою. Тепер же поступово підприємцям розв'язують руки і від їхньої відповідальності залежатиме, наскільки успішно відбудеться валютна реформа в Україні.

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