Зарплати уріжуть, а офіси закриють: як в Україні зміниться ринок праці

Карантин і пандемія коронавірусу назавжди змінили ринок праці не тільки в Україні, але і по всьому світу. Якщо для нас актуально зниження зарплат і перехід на віддалену роботу, то у світі вже почався активний перехід до нових технологічних робочих місць і скорочення персоналу.

Про те, як зміниться ринок праці і що чекає на українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ринок праці не буде колишнім? Як виглядатиме робоче місце через 20 років

Віртуальне робоче місце у "хмарі", корпоративний лікар, який обслуговує всіх співробітників підприємства, щоденні бріфи "онлайн" і "вільний" графік – таким бачать майбутнє ринку праці опитані OBOZREVATEL експерти.

Усі робочі місця, від яких можна відмовитися без істотних втрат, будуть скорочені, говорить фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. І так відбувається під час кожної кризи. Великі компанії скорочуються, модернізуються і шукають нові підходи, а дрібні гравці створюють стартапи, придумують нові рішення і поступово займають провідні позиції.

Ринок праці в Україні

"Я можу сказати абсолютно точно: найближчі п'ять років кардинально змінять ситуацію в усіх сферах. Мій прогноз – енергетичний і сировинний сектори остаточно втратять лідерство, рух буде до максимальної свободи, короткого робочого тижня, роботи з дому. Робота "руками" залишиться, але на ринку не залишиться "вільних професіоналів", все буде укрупнюватися", – каже Мазуренко.

І через 20 років попит матимуть співробітники зі сфер медицини і здорового способу життя, інформаційних технологій і будівництва, впевнений HR-експерт Олександр Білоус. А ось, наприклад, бухгалтер, економіст і водій ризикують залишитися без роботи назавжди.

"Технології зараз проникають в усі сфери життя. І тут від кожного залежить, чи готовий він змінюватися і приймати нові реалії. Якщо ви потрібна людина, якщо розвиваєтеся і вдосконалюєтеся, всі перетворення підуть тільки на користь. Період "я все вмію" уже давно пройшов", – каже Білоус.

Білоус упевнений: три сфери, які в жодному разі не втратять своїх позицій: медицина і здоровий спосіб життя, інформаційні технології. У звіті ВЕФ представлені 7 професійних кластерів, у кожні з яких входить близько 28 професій. Ми взяли по три найперспективніших за версією аналітиків.

Економіка турботи

медичні транскріпціоністи

помічники фізіотерапевта

радіаційні терапевти

Дані і штучний інтелект

фахівець зі штучного інтелекту

Data Scientist

Data Engineer

Інженерія і хмарні обчислення

Site Reliability Engineer

Python-розробник

Javascript-розробник / Full Stack Engineer

Зелена економіка

фахівці з систем виробництва звалищного газу

техніки з обслуговування вітротурбін / зелені маркетологи

техніки з переробки біопалива

Люди і культура

IT-recruiter

HR Partner

Talent Acquisition Specialist

Розробка нових товарів

Product Owner

QA Tester

Agile Coach

Продажі, маркетинг і контент

Social Media Assistant

Growth Hacker

Customer Success Specialist

У міру розвитку робочих місць у цих семи кластерах будуть розвиватися навички, необхідні для виконання роботи. Очікується, що до 2022 року в середньому відбудеться зміна 42% основних навичок.

Головні тенденції ринку праці

Співробітник повинен уміти більше

Криза вже встигла вдарити по всіх сферах. Масові скорочення відбулися практично у всіх сегментах економіки. Як результат – кадри, що залишилися, зобов'язані освоїти нові навички, працювати з меншим ресурсом і давати більший результат.

Робота з офісу – минуле

Ціла низка компаній по всьому світу вже оголосила про продовження карантину до вересня або навіть кінця цього року. І справа не тільки в небезпеці заразитися. Утримувати офіс це дорого: треба платити за оренду, комуналку, офіс-менеджерів, адміністраторів, охорону і т.д.

Facebook, Google, Genesis і тисячі інших компаній уже оголосили своїм співробітникам: працювати будете з дому. Олександр Білоус розповідає: багато претендентів уже зараз вказують у резюме обов'язкову умову – працювати можна з дому.

Ринок праці в Україні

Зарплати в Україні заморозять, але ненадовго

Українські роботодавці насамперед економитимуть на фонді оплати праці, упевнений Володимир Мазуренко. Олександр Білоус додає: уже зараз кожен третій опитаний роботодавець говорить про те, що серед вжитих заходів – урізання премій або основного розміру заробітної плати.

"Тут іще треба розуміти, що в Європейських країнах із державних бюджетів можуть компенсувати частину втраченого прибутку і виплачувати заробітні плани. Така система діє, наприклад, у Польщі. У нас же такі варіанти навіть не розглядаються", – розповідає Білоус.

Як працювати вдома і не захотіти звільнитися?

Головне правило – робочий день не може тривати нескінченно, він обов'язково повинен починатися і закінчуватися в певні години, розповідає психологиня Маргарита Січкарьова.

"Приділяйте час собі, влаштовуйте прогулянки, стежте за своїм розпорядком дня. Робочий день повинен починатися і закінчуватися, а вільний час ніхто не скасовував. Знайдіть собі певний робочий кут або обладнайте окрему кімнату, якщо є така можливість", – радить психологиня.

Також вона впевнена: головна помилка роботодавця в період кризи – вимагати від співробітників компенсувати виниклі "діри" через скорочення робочих днів і нових виробничих потреб, навантажуючи їх новими завданнями.

"Я б не радила робити різкі кроки, звільнятися або вступати в сварки. Конфлікти на тлі загальної стурбованості – найгірший варіант. Якщо ви думаєте, що ухвалили рішення, обміркуйте його 10 днів, не обговорюючи ні з ким. Якщо не знайдете аргументів "за", ідіть", – радить Січкарьова.