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3 лютого • оновлено в 10:06
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Зарплата вища, ніж у Трампа: гендиректор "Антонова" показав величезний дохід

1.3т
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Гендиректор держпідприємства "Антонов" Олександр Донець тільки за грудень задекларував 1,2 млн грн зарплати. При цьому сам завод знаходиться на межі зупинки і тільки в 2019-му вперше за чотири рік продав літак.

Як виявилося, зарплата державного менеджера вище, ніж у президента США Дональда Трампа (той отримує з бюджету близько 800 тис. грн на місяць).

OBOZREVATEL починає серію матеріалів, в якому розповість, скільки заробляють керівники держпідприємств і члени спостережних рад.

Багато чи ні?

Президент найбільшої авіаційної компанії Northrop Grumman Corporation Каті Уорден офіційно отримує оклад в 1,9 млн грн. При цьому дохід її підприємства – близько 752 млрд грн на рік.

Антонов має дохід в 6,1 млрд грн (в 123 рази нижче!), При цьому зарплата гендиректора становить 1,2 млн грн.

Зарплата вища, ніж у Трампа: гендиректор "Антонова" показав величезний дохід

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Сам же Донець на своєму брифінгу в кінці минулого року заявив: "Антонов" ризикує зупинитися вже через кілька років. Мовляв, знос основних засобів складає 80% і немає коштів на оновлення

"Зараз знос основних засобів у нас - близько 80%. Ще п'ять-сім років - і все ...", - сказав Донець на своєму брніфінге. Коштів на оновлення не вистачає через відсутність замовників, а ось на шестизначну зарплату керівництву гроші знайшлися.

Про те, скільки заробляють керівники інших державних компаній, читайте незабаром на OBOZREVATEL.

Нагадаємо, кабінет міністрів передав в Верховну Раду законопроект, який пропонує відв'язати зарплати в бюджетній сфері від прожиткового мінімуму. За словами експертів, відповідна ініціатив а дозволить платити бюджетникам менше.

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Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Тег
зарплата
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Лично Путин платит! Путин, ирод, до чего украинушку довел!
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