Зарплата 80 тисяч: як працюють таксисти в Києві

В Україні президент заробляє приблизно в 3-4 рази менше, ніж київський таксист.

Останні, незважаючи на високі заробітки, майже повністю перебувають у тіні. Закон прописаний так, що ні особливі вимоги, ні перевірки водіям не загрожують. Достатньо відправити скани документів – і ти вже водій одного з популярних сервісів.

OBOZREVATEL поспілкувався з одним із київських таксистів і з'ясував, скільки заробляють і як працюють київські "бомбили".

Про заробітки

Я сам собі начальник. Хочу – працюю добу, хочу – декілька годин. Взагалі зміна – 10-12 годин. Але ніхто не змушує. Ще залежить від того, якою службою користуватися. Бувають вдалі дні, а буває таке, що за весь день 15 замовлень. Коли "коротунів" (замовлення на коротку відстань) багато, то заробіток маленький.

У Uber найбільша комісія, але він дає бонуси. Наприклад, зробиш 60 замовлень – отримаєш 800 гривень бонусу.

Таксі в Києві Pixabay

Вчора таксував 13 годин. Отримав 2336 грн. Це дуже поганий день. Ні про що. Буває і 3,5 тис. грн за день. А іноді й більше. У мене Hyundai на газу. Заправляюся у день мінімум на 750-800 грн. Ось учора, грубо кажучи, заробив 1,5 тис. грн. Коли пощастить, у пікові години роботи, а тариф у такий час утричі більший, можу, скажімо, мати 2,8-3 тис. грн.

У сумі за місяць я вже без бензину 50 тис. грн можу легко заробити. І це щоб із двома вихідними. Хлопці розповідають, що і 80 тис. заробляють. Але тут теж мізки потрібні. Хтось і більше 30 тис. не може заробити. Ще від автомобіля залежить.

Але взагалі реальний заробіток меншим буде. Авто зношується. Ось учора накатав 367 км. Тепер потрібно 25% віднімати на ароматизацію. Тобто з 50 тис., треба 12,5 тис. відкласти й інші 37,5 тис. витрачати. Я так не роблю.

Якщо орендувати авто або працювати на автомобілі компанії, то можна розраховувати на третину від каси і доведеться вже за графіком працювати.

Про клієнтів

Люди різні. За два роки навчився відчувати. За тим, як людина сідає, закриває двері, оглядається, розумію – зав'язувати розмову чи не варто. Можу точно сказати, що всі водії не люблять "коротунів". Не завжди видно, на який виклик ти приїжджаєш. Буває таке: приїхав, а комусь просто лінь 20 хвилин пройтися. Везу. Конфліктних ситуацій не було.

Таксі в Україні

Чув багато, що тікають і не платять, що розливають і блюють. У мене такого не буває. Іноді навіть хочеться, щоб неадекват попався. Але ні: знову звичайний пасажир. Жінки частіше, до речі, проблемні трапляються. Але все одно з усіма можна порозумітися. Погане дуже швидко забувається.

Один випадок пам'ятаю досі. Було це півтора року тому. Забирав дівчину з дитиною із лікарні. Не знаю, що там і як, але дитина – дівчинка – не ходила. І ось вона в лікарні перші кроки зробила. На вигляд їй уже років зо два-три. І дівчина ця плакала, всім зателефонувала. Згадую, і досі мурашки.

Про поліцію

Вранці іноді зупиняють. Поліція одразу бачить, хто бомбить. Іноді просто питають "ну що, вдається заробити?", а іноді за справою – щось порушив, не видно номерів і т. п. До речі, коли з пасажиром, відпускають і відбуваєшся зауваженням, а коли сам, то можуть мучити довше.

Взагалі думаю, що поліція повинна жорсткіше працювати. Камери нехай розмістять всюди і за номерами знаходять, штрафують. А як паркуються? Це ж окремий жах. А "євробляхи"? Знайомий розповідав, що вчепилися з таким якось на дорозі, а він виходить і каже, мовляв, "я щас від'їду, потім є**у тебе в зад, і спокійно звалю". А дійсно, скільки таких аварій було з "євробляхами"? А як їх шукати? Є ж закон, всі повинні виконувати.

Про таксометри і таксі одного кольору

Таксометр у мене фактично і так є. Працюю з додатком і там програма вираховує кілометрах, витрачений час, завантаженість доріг, попит. Це такий собі складніший таксометр. Думаю, що зараз уже всі працюють за такою системою. Ситуація, коли ти міг назвати будь-яку суму і поторгуватися – у якомусь дикому минулому. Може, в невеликих містах так і працюють, але тільки тому, що попит маленький і конкуренції немає.

Я проти того, щоб усі таксі були "жовтими". Це взагалі вб'є ідею нових додатків. Ти зараз можеш їхати додому, якщо у тебе з документами все добре, і ти попередньо зареєструвався, можеш дорогою підвести когось, хто їде з тобою в одному напрямку. І вже вартість бензину собі компенсуєш.

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Або у декого дві роботи. На основної проблеми, невелика зарплата або просто потрібно заробити – працюй собі. Все легально: значишся у цьому сервісі, з яким працюєш, вони платять за тебе щось і державі, ти ж отримуєш свою частину зароблених коштів. А якщо сказати водієві: так, ти можеш дорогою на роботу і з роботи когось підвозити, але тобі потрібно перефарбувати авто в жовтий колір. Хто на це погодиться?

Колір в основному потрібен, щоб відрізнити легальне таксі від нелегального. А ви, коли за допомогою програми замовляєте авто, і так знаєте його номер, колір і що воно працює із сервісом. Але взагалі, звичайно, податки треба платити. Згоден. Але тут головне, щоб усіх змусили платити, а не окремих.

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