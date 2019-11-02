Зарплата Авакова знизилася втричі: скільки отримує глава МВС

Перша зарплата глави МВС Арсена Авакова у новому уряді за вересень склала 34 тис. гривень. Це втричі менше, ніж він отримав у серпні, працюючи в попередньому Кабміні.
Зарплати заступників міністра склали від 14,7 тис. до 89,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 68 тис. гривень. Про це повідомили в МВС, передають "Українські новини".
Аваков, згідно з документом, у вересні 2019 року отримав 33 939 грн, з них:
посадовий оклад: 15 238 грн;
надбавка за вислугу років: 5028 грн;
надбавка за роботу з секретними документами: 3047 грн;
надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць: 3047 грн;
за роботу у відрядженнях – 6876 грн;
індексація зарплати: 691 грн.
Матеріальну допомогу міністру у вересні не платили. Після утримання податків Авакову заплатили 27 313 грн.
Зарплата першого заступника міністра Сергія Ярового становить 83 911 гривень, заступників Тетяни Ковальчук - 89 655 гривень, Вадима Трояна - 14 661 гривень, Сергія Гончарова - 89 655 гривень, держсекретаря Олексія Тахтая - 68 062 гривні.
"При цьому зарплата Авакова за серпень склала 107 тис. гривень, його заступників – від 73,3 тис. до 89,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 109 тис. гривень.", – відзначається в публікації.
Зарплата Авакова і його заступників
"Українські новини"
Зарплата Авакова і його заступників
"Українські новини"
Зарплата Авакова і його заступників
"Українські новини"
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній глава Національної поліції Сергій Князєв працює радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова безкоштовно.
Президент України Володимир Зеленський отримує заробітну плату в розмірі 28 тисяч гривень на місяць до вирахування податків.
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