Заробляють мільйони: "слуги народу" провалили боротьбу зі схемами при оцінці квартир

Колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська звинуватила "Слугу народу" в збереженні схеми на оцінці вартості квартир, на якій фірми-прокладки щодня заробляють 1 млн гривень.

Про це екс-чиновниця написала в Facebook, розповівши про голосування в Раді в п'ятницю, 19 жовтня. "За останній тиждень пройшли дві знакові події, які свідчать про досягнення домовленості між батьком майданчикової схеми, яким за інформацією зі ЗМІ є Антон Яценко, і "новими обличчями" президентської партії", – заявила Загребельського.

За її словами, на засіданні Податкового комітету Верховної ради в п'ятницю за законопроект №2047 про ліквідацію монополії при Фонді держмайна, за скасування схеми проголосувало лише сім народних депутатів: керівник комітету Данило Гетманцев, перший заступник керівника комітету Ярослав Железняк, Олександр Сова, Олександр Ковальчук, Галина Васильченко, Мар'ян Заблоцький, Олексій Устенко.

"Серед найбільш відданих захисників "яценківських майданчиків" опинилися Олександр Дубинський, Ніна Южаніна, Олександр Качура, Олексій Ковальов, Ігор Палиця. В підсумку, за рішенням більшості схема з майданчиками залишається та останні продовжують заробляти. Можливо підвищать знов ціну на свої послуги, бо коло вигодонабувачів після вчорашнього засідання могло стати ширше", – повідомила Загребельська.

Другим знаковим моментом у цьому ряду, за словами колишньої держуповноваженої АМКУ, стало те, що в самому Фонді держмайна не борються з існуванням фірм-прилипал.

"Фонд державного майна України також продовжує відчайдушно захищати картель майданчиків-прокладок. Гучні заяви нового керівника Фонду Дмитра Шевченка щодо необхідності якнайшвидшого скасування схеми не відповідають діям самого Фонду. Незвільнений з часів минулої влади заступник керівника ФДМУ Є. Асташев відмовив у дозволі на здійснення діяльності новому майданчику "Проперті Апі", що не має зв’язків з Яценко та не платить чиновникам відкати. Підстава для відмови: картель майданчиків не надав "Проперті" письмову згоду на його вхід на ринок. Що є зрозумілим, бо власник нового майданчика Віталій Семенченко не раз публічно заявляв про те, що вартість його послуг буде нижчою в кілька разів за картель, а значить мільйон на день вже заробляти не вийде", – заявила Загребельського.

З того, що сталося вона зробила два висновки:

депутати "Слуги народу" вирішили не скасовувати схему;

сформований президентом і більшістю "Слуги народу" в парламенті уряд призначив таке керівництво ФДМУ, яке вирішило не допускати на ринок конкурентів картелю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збираються змінити правила оцінки нерухомості при її продажу. Ідея законопроекту – зробити процес дешевше, виключивши платежі непотрібним фірмам- "прокладкам".

У вересні 2019 року голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус запропонував законопроект, який унеможливить стягнення "вигаданих платежів" під час оформлення угод з нерухомістю.

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