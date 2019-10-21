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21 жовтня • оновлено в 11:09
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Заробляють мільйони: "слуги народу" провалили боротьбу зі схемами при оцінці квартир

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Колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська звинуватила "Слугу народу" в збереженні схеми на оцінці вартості квартир, на якій фірми-прокладки щодня заробляють 1 млн гривень.

Про це екс-чиновниця написала в Facebook, розповівши про голосування в Раді в п'ятницю, 19 жовтня. "За останній тиждень пройшли дві знакові події, які свідчать про досягнення домовленості між батьком майданчикової схеми, яким за інформацією зі ЗМІ є Антон Яценко, і "новими обличчями" президентської партії", – заявила Загребельського.

За її словами, на засіданні Податкового комітету Верховної ради в п'ятницю за законопроект №2047 про ліквідацію монополії при Фонді держмайна, за скасування схеми проголосувало лише сім народних депутатів: керівник комітету Данило Гетманцев, перший заступник керівника комітету Ярослав Железняк, Олександр Сова, Олександр Ковальчук, Галина Васильченко, Мар'ян Заблоцький, Олексій Устенко.

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"Серед найбільш відданих захисників "яценківських майданчиків" опинилися Олександр Дубинський, Ніна Южаніна, Олександр Качура, Олексій Ковальов, Ігор Палиця. В підсумку, за рішенням більшості схема з майданчиками залишається та останні продовжують заробляти. Можливо підвищать знов ціну на свої послуги, бо коло вигодонабувачів після вчорашнього засідання могло стати ширше", – повідомила Загребельська.

Другим знаковим моментом у цьому ряду, за словами колишньої держуповноваженої АМКУ, стало те, що в самому Фонді держмайна не борються з існуванням фірм-прилипал.

"Фонд державного майна України також продовжує відчайдушно захищати картель майданчиків-прокладок. Гучні заяви нового керівника Фонду Дмитра Шевченка щодо необхідності якнайшвидшого скасування схеми не відповідають діям самого Фонду. Незвільнений з часів минулої влади заступник керівника ФДМУ Є. Асташев відмовив у дозволі на здійснення діяльності новому майданчику "Проперті Апі", що не має зв’язків з Яценко та не платить чиновникам відкати. Підстава для відмови: картель майданчиків не надав "Проперті" письмову згоду на його вхід на ринок. Що є зрозумілим, бо власник нового майданчика Віталій Семенченко не раз публічно заявляв про те, що вартість його послуг буде нижчою в кілька разів за картель, а значить мільйон на день вже заробляти не вийде", – заявила Загребельського.

З того, що сталося вона зробила два висновки:

  • депутати "Слуги народу" вирішили не скасовувати схему;

  • сформований президентом і більшістю "Слуги народу" в парламенті уряд призначив таке керівництво ФДМУ, яке вирішило не допускати на ринок конкурентів картелю.

Заробляють мільйони: "слуги народу" провалили боротьбу зі схемами при оцінці квартир

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збираються змінити правила оцінки нерухомості при її продажу. Ідея законопроекту – зробити процес дешевше, виключивши платежі непотрібним фірмам- "прокладкам".

У вересні 2019 року голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус запропонував законопроект, який унеможливить стягнення "вигаданих платежів" під час оформлення угод з нерухомістю.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Ніна Южаніна Данило Гетманцев Олександр Дубинський Ігор Палиця Дмитро Шевченко
Місце
Україна
Теги
Фонд державного майна України квартира
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