Голова МЗС України у грудні заробив 234 тис. грн: як так вийшло

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко у грудні 2019 року отримав 234 тис. гривень зарплати. При цьому за листопад він заробив у 3,5 рази менше – 68,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ, повідомили "Українські новини". Заступники міністра отримали зарплату від 45,5 тис. до 96 тис. гривень, державний секретар міністерства – 128 тис. гривень.

"З вищевказаних коштів заробітна плата міністра становила 122 044 гривні: посадовий оклад – 3 048 гривень, надбавка за вислугу років – 1 524 гривні, надбавка за доступ до державної таємниці – 609 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць – 609 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 3 048 гривень, зарплата за дні короткострокових відряджень – 31 213 гривень, премія за жовтень 2019 року – 18 909 гривень, премія за листопад 2019 року – 42 667 гривень, премія за грудень – 12 190 гривень, відпускні – 8 227 гривень", – повідомили в МЗС.

Також у грудні Пристайко отримав допомогу на оздоровлення в сумі 55 924 гривні та допомогу на вирішення соціально-побутових проблем – 55 924 гривні.

Загальна сума нарахованих міністру в грудні коштів склала 233 892 гривні.

Зарплата заступників міністра за грудень склала Сергія Кислиці – 88 460 гривень, Василя Боднара – 95 855 гривень, Єгора Божка – 85 345 гривень і держсекретаря Андрія Зайця – 128 034 гривні, ексзаступниці міністра Олени Зеркаль – 45 572 гривні.

Зарплати в МЗС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшать зарплату від 2 до 5 разів, порівняно з 2019 роком. Про це повідомив колишній віцепрем'єр-міністр України й міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, зарплати багатьох нардепів і чиновників перевищать "сотні тисяч гривень".

Наприкінці грудня 2019 року в мережі з'явилися документи, в яких йдеться про те, що міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов нібито міг отримати премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%, або 236 тисяч гривень.

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що за листопад 2019 року нібито отримав премію в 236 тисяч гривень.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності.

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