Заробив на держслужбі? СБУ у чиновника знайшла величезну суму готівки

СБУ затримала керівника одного з підрозділів Фонду держмайна під час отримання хабара $30 тис. У процесі обшуку в нього виявили готівку ще на $500 тис.

Йдеться про посадову особу Регіонального відділення ФДМ у Харківській, Донецькій і Луганській областях. Про це в середу, 30 жовтня, повідомили в пресслужбі відомства. Керівник одного з відділів вимагав $30 тис. за дозвіл на законне розпаювання земельних ділянок держпідприємства, щоб їх могли приватизувати працівники.

"Бонусом" за цю суму було перепідписання контракту на продовження перебування директора комбінату на посаді. Оперативники спецслужби затримали чиновника на одній із вулиць Харкова під час отримання усієї суми хабара. У процесі обшуків с обшуків у чиновника, який все життя пропрацював у держорганах, вилучили понад півмільйона доларів і цінні золоті вироби", – повідомили в СБУ.

Чиновнику повідомили про підозру за статтею "Зловживання впливом" і призначили цілодобовий домашній арешт.

Чиновника ФДМ затримали за хабар СБУ

Чиновника ФДМ затримали за хабар СБУ

Чиновника ФДМ затримали за хабар СБУ

Чиновника ФДМ затримали за хабар СБУ

Чиновника ФДМ затримали за хабар СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 29 жовтня, у Києві затримали головного спеціаліста Національного банку України під час спроби заволодіти 50 тисячами доларів, які він вимагав у підприємця за ліцензію на обмін валюти.

ДБР затримало підполковника Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби, який заробляв на харчуванні прикордонників.

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