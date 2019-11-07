Заробив майже мільйон: Зеленський пояснив, звідки отримав дохід

Президент України Володимир Зеленський задекларував дохід близько 900 тис. гривень, який отримав від здачі в оренду нерухомості.

Інформація про це з'явилася у свіжому оновленні доходів глави держави на сайті НАПК у середу, 6 листопада. Там зазначено, що дохід розміром 902 454 грн було отримано 28 жовтня 2019 року від іноземних громадян Сірана Сонга і Хінуї Ліна.

Декларація Зеленського НАПК

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