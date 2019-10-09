Заробив понад мільйон: з'явилася свіжа декларація Данилюка

Екс-секретар РНБО України Олександр Данилюк за 4 місяці роботи на цій посаді заробив 305 тис. гривень.

Про це свідчить декларація, яку чиновник подав при звільненні. Її опублікували увечері 7 жовтня на сайті НАЗК. Документ враховує всі доходи з 1 січня по 30 вересня 2019 року.

Також у цей період Данилюк отримав велику виплату від ЄБРР. 5 липня 2019 року Європейський банк реконструкції і розвитку заплатив йому 992 902 грн гонорарів або інших виплат за цивільно-правовими правочинами.

Доходи Данилюка НАЗК

Загалом Данилюку з початку 2019 року заплатили 1 млн 298 тис грн.

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